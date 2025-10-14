Звичне прання може коштувати вам дорожче, ніж здається. Експерти попереджають: час, коли ви запускаєте пральну машину, безпосередньо впливає на витрати електроенергії. Якщо прати під час пікових годин, коли мережа перевантажена, тарифи зростають, і кожне прання обходиться на десятки відсотків дорожче.

Своїми секретами поділилося видання southernliving, передає 24 Канал.

Коли краще не вмикати пральну машинку?

Пікові години – це час, коли найбільша кількість людей одночасно користується електроприладами. У ці моменти енергосистема працює з максимальним навантаженням, а споживачі платять більше.

Влітку (червень – вересень) пік зазвичай припадає на 13:00 – 20:00, коли масово вмикають кондиціонери.

У вихідні навантаження менше, адже промислові підприємства та офіси не працюють, тому це найкращий час для прання.

Як пише EnergySage, сушарка – головний "пожирач" електроенергії. Крім того, вона виділяє тепло та вологу, що в теплу пору року змушує кондиціонер працювати інтенсивніше. Для економії фахівці радять сушити білизну на повітрі або запускати сушарку вночі чи рано-вранці, коли енергоспоживання найнижче.



Коли найкраще вмикати пральну машинку / Фото Unsplash

Як прати економно?

Окрім вибору правильного часу, є ще кілька простих, але ефективних способів зменшити рахунки за електроенергію:

Прати в холодній воді. Близько 80% енергії пральна машина витрачає на нагрів, тому холодне прання економить ресурси без втрати якості. Завантажуйте машину повністю. Один повний цикл споживає менше енергії, ніж кілька коротких. Прати вночі в спеку. Це допомагає уникнути перегріву будинку й зменшує навантаження на кондиціонер. Якщо є сонячні панелі – прати вдень. Так можна напряму використовувати енергію сонця без додаткових витрат.

