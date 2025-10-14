Щоб не витрачати пів зарплати на світло: коли найкраще вмикати пральну машинку
- Експерти рекомендують уникати прання під час пікових годин, щоб зменшити витрати електроенергії.
- Найкращий час для прання – у вихідні, коли навантаження на енергосистему менше.
Звичне прання може коштувати вам дорожче, ніж здається. Експерти попереджають: час, коли ви запускаєте пральну машину, безпосередньо впливає на витрати електроенергії. Якщо прати під час пікових годин, коли мережа перевантажена, тарифи зростають, і кожне прання обходиться на десятки відсотків дорожче.
Своїми секретами поділилося видання southernliving, передає 24 Канал.
Коли краще не вмикати пральну машинку?
Пікові години – це час, коли найбільша кількість людей одночасно користується електроприладами. У ці моменти енергосистема працює з максимальним навантаженням, а споживачі платять більше.
- Влітку (червень – вересень) пік зазвичай припадає на 13:00 – 20:00, коли масово вмикають кондиціонери.
- Взимку (листопад – березень) у регіонах з електричним опаленням найбільше навантаження спостерігається вранці – з 6:00 до 10:00, коли люди готуються до роботи й вмикають обігрівачі.
У вихідні навантаження менше, адже промислові підприємства та офіси не працюють, тому це найкращий час для прання.
Як пише EnergySage, сушарка – головний "пожирач" електроенергії. Крім того, вона виділяє тепло та вологу, що в теплу пору року змушує кондиціонер працювати інтенсивніше. Для економії фахівці радять сушити білизну на повітрі або запускати сушарку вночі чи рано-вранці, коли енергоспоживання найнижче.
Коли найкраще вмикати пральну машинку / Фото Unsplash
Як прати економно?
Окрім вибору правильного часу, є ще кілька простих, але ефективних способів зменшити рахунки за електроенергію:
- Прати в холодній воді. Близько 80% енергії пральна машина витрачає на нагрів, тому холодне прання економить ресурси без втрати якості.
- Завантажуйте машину повністю. Один повний цикл споживає менше енергії, ніж кілька коротких.
- Прати вночі в спеку. Це допомагає уникнути перегріву будинку й зменшує навантаження на кондиціонер.
- Якщо є сонячні панелі – прати вдень. Так можна напряму використовувати енергію сонця без додаткових витрат.
Як врятувати пральну машинку від поломки?
Мало хто знає, але перевантаження пральної машини може призвести до нерівномірного розподілу прального засобу і пошкодження барабана та двигуна.
Для запобігання проблемам радять проводити перевірку завантаження та враховувати жорсткість води при дозуванні прального засобу.