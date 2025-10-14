Укр Рус
14 жовтня, 06:53
2

Щоб не витрачати пів зарплати на світло: коли найкраще вмикати пральну машинку

Альона Захарова
Основні тези
  • Експерти рекомендують уникати прання під час пікових годин, щоб зменшити витрати електроенергії.
  • Найкращий час для прання – у вихідні, коли навантаження на енергосистему менше.

Звичне прання може коштувати вам дорожче, ніж здається. Експерти попереджають: час, коли ви запускаєте пральну машину, безпосередньо впливає на витрати електроенергії. Якщо прати під час пікових годин, коли мережа перевантажена, тарифи зростають, і кожне прання обходиться на десятки відсотків дорожче.

Своїми секретами поділилося видання southernliving, передає 24 Канал.

Коли краще не вмикати пральну машинку?

Пікові години – це час, коли найбільша кількість людей одночасно користується електроприладами. У ці моменти енергосистема працює з максимальним навантаженням, а споживачі платять більше. 

  • Влітку (червень – вересень) пік зазвичай припадає на 13:00 – 20:00, коли масово вмикають кондиціонери.
  • Взимку (листопад – березень) у регіонах з електричним опаленням найбільше навантаження спостерігається вранці – з 6:00 до 10:00, коли люди готуються до роботи й вмикають обігрівачі. 

У вихідні навантаження менше, адже промислові підприємства та офіси не працюють, тому це найкращий час для прання. 

Як пише EnergySage, сушарка – головний "пожирач" електроенергії. Крім того, вона виділяє тепло та вологу, що в теплу пору року змушує кондиціонер працювати інтенсивніше. Для економії фахівці радять сушити білизну на повітрі або запускати сушарку вночі чи рано-вранці, коли енергоспоживання найнижче. 


Коли найкраще вмикати пральну машинку / Фото Unsplash

Як прати економно?

Окрім вибору правильного часу, є ще кілька простих, але ефективних способів зменшити рахунки за електроенергію: 

  1. Прати в холодній воді. Близько 80% енергії пральна машина витрачає на нагрів, тому холодне прання економить ресурси без втрати якості.
  2. Завантажуйте машину повністю. Один повний цикл споживає менше енергії, ніж кілька коротких.
  3. Прати вночі в спеку. Це допомагає уникнути перегріву будинку й зменшує навантаження на кондиціонер.
  4. Якщо є сонячні панелі – прати вдень. Так можна напряму використовувати енергію сонця без додаткових витрат. 

Як врятувати пральну машинку від поломки?

  • Мало хто знає, але перевантаження пральної машини може призвести до нерівномірного розподілу прального засобу і пошкодження барабана та двигуна.

  • Для запобігання проблемам радять проводити перевірку завантаження та враховувати жорсткість води при дозуванні прального засобу.