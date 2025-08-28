Сонячна погода та вологий ґрунт – це ідеальний рецепт для появи купи бур'янів. Однак опускати руки через це не варто.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, є також і правильний час для прополювання небажаних рослин, що захоплюють сад. Коли та як найкраще позбуватися бур'янів, розповідаємо далі.

Коли найкраще полоти бур'яни?

Щоб легко та швидко позбутися бур'янів, важливо стежити за погодою та станом ділянки.

Найкращий час для цього – одразу після легкого дощу, коли земля ще волога. Ґрунт буде м’яким, а коріння бур’янів вириватиметься без зусиль.

Однак важливо пам’ятати, що ідеальні умови не завжди варті того, щоб чекати. Якщо дощів немає, але бур'янів стає забагато, прополювання не бажано відкладати.

Найгірше, що можна зробити в боротьбі з бур’янами, – це дати їм вкоренитися, тож навіть коли погода не надто сприятлива, бажано не допускати цього.

Що може полегшити видалення бур'янів?

Якщо дощу не передбачається, полийте землю за кілька годин зі шланга, перш ніж планувати прополювання. Потім візьміть садову мотику та ніж й прополюйте свої рослини. Маленькі інструменти допоможуть особливо швидко впоратися з бур’янами навіть з глибоким стрижневим корінням.

Регулярне прополювання збереже сад чистим / Фото Freepik

Як часто слід виривати бур'яни? Найголовніше тут – регулярність. Варто намагатися витрачати хоча б 15 хвилин кілька разів на тиждень, щоб позбутися бур'янів. Це може допомогти позбуватися небажаних рослин, поки вони маленькі та ще не встигли розвинути зміцнену кореневу систему або висіяти насіння.

Що ще варто знати про бур'яни?

Хоч це може звучати неочікувано, насправді бур'яни, які здається є на кожному подвір'ї, можуть приносити користь.

Так, берізку можна легко перетворити на добриво для саду. При правильному перероблюванні вона здатна стимулювати ріст інших рослини та появу листя.