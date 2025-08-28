Солнечная погода и влажная почва – это идеальный рецепт для появления кучи сорняков. Однако опускать руки из-за этого не стоит.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, есть также и правильное время для прополки нежелательных растений, захватывающих сад. Когда и как лучше всего избавляться от сорняков, рассказываем дальше.

Когда лучше всего полоть сорняки?

Чтобы легко и быстро избавиться от сорняков, важно следить за погодой и состоянием участка.

Лучшее время для этого – сразу после легкого дождя, когда земля еще влажная. Почва будет мягкой, а корни сорняков будут вырываться без усилий.

Однако важно помнить, что идеальные условия не всегда стоят того, чтобы ждать. Если дождей нет, но сорняков становится много, прополку не желательно откладывать.

Худшее, что можно сделать в борьбе с сорняками, – это дать им укорениться, поэтому даже когда погода не слишком благоприятная, желательно не допускать этого.

Что может облегчить удаление сорняков?

Если дождя не предвидится, полейте землю за несколько часов из шланга, прежде чем планировать прополку. Затем возьмите садовую мотыгу и нож и пропалывайте свои растения. Маленькие инструменты помогут особенно быстро справиться с сорняками даже с глубокими стержневыми корнями.

Регулярная прополка сохранит сад чистым / Фото Freepik

Как часто следует вырывать сорняки? Самое главное здесь – регулярность. Стоит стараться тратить хотя бы 15 минут несколько раз в неделю, чтобы избавиться от сорняков. Это может помочь избавляться от нежелательных растений, пока они маленькие и еще не успели развить укрепленную корневую систему или высеять семена.

Что еще стоит знать о сорняках?

Хотя это может звучать неожиданно, на самом деле сорняки, которые кажется есть на каждом дворе, могут приносить пользу.

Так, березку можно легко превратить в удобрение для сада. При правильной переработке она способна стимулировать рост других растения и появление листьев.