Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, грибы никогда не появляются просто так. Что может вызвать внезапное увеличение их количества и как избавиться от них простыми способами, рассказываем далее.

Почему грибы растут во дворе?

Почва в садах и на газонах часто полна спорами грибов, а когда она теплая и влажная это вызывает их активный рост. Особенно, если земля богата органическими веществами – компост, корни, листья, солому, скошенную траву, что разлагаются, или отходы животного происхождения.

Вредны ли грибы для газона?

Большинство грибов не повреждает газон. Наоборот они могут свидетельствовать о здоровой почве с большим количеством микробов, что поддерживает рост растений. Когда грибы питаются органическим материалом во дворе, они расщепляют его на питательные вещества для травы и растений и перерабатывают органический углерод.

Но в то же время большое количество грибов может быть признаком проблемы – чрезмерного увлажнения. Большинство грибов погибают и исчезают, когда почва высыхает или погода становится прохладнее, поэтому если этого не происходит, стоит обратить внимание на уровень влаги своего газона.

Грибы не являются критической проблемой / Фото Freepik

Как удалить грибы со двора?

Многие грибы просто исчезнут сами, когда погода станет прохладнее, а почва менее влажной. Если же такой вариант не подходит, их можно удалить острой садовой лопатой или просто вырвать из почвы.

Хотя это не уничтожит споры грибов в почве, такое решение может помочь уменьшить их количество.

Как предотвратить появление грибов?

Чтобы уменьшить количество грибов на газоне, избегайте чрезмерного полива, улучшайте дренаж в низинных участках и обеспечивайте больше солнечного света тенистыми участками, обрезая деревья и кустарники.

Прорезка и аэрация газона также уменьшат количество органических веществ и помогут воде проникать глубоко в корни травы, а не задерживаться на поверхности.

Что еще стоит знать о грибах во дворе?

Большое количество грибов может вызвать споры относительно того, является ли такая ситуация нормальной.

И действительно, они имеют как свою пользу, так и определенные риски. К примеру, грибы одновременно помогают разлагать органические остатки, обогащая почву, и могут представлять опасность для детей и домашних животных, если являются ядовитыми.