Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, иногда их появление может вызвать определенные беспокойства. Почему же грибы появляются именно у вас и как можно держать их под контролем, рассказываем далее.

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Почему растут грибы во дворе

Грибы любят влажные, тенистые места с большим количеством органических веществ. Они чаще всего появляются после сильных дождей или чрезмерного полива. Слой мертвых листьев, гнилые растения или древесина – идеальная среда для развития грибов.

Польза и риски грибов во дворе

Грибы могут быть полезными для вашего двора. Они помогают разлагать органические остатки, обогащая почву питательными веществами. На самом деле они являются признаком здоровой экосистемы, ведь способствуют процессу разложения и повышают плодородие почвы.

Однако грибы могут иметь и негативные стороны:

В большом количестве они портят внешний вид двора.

Некоторые виды могут быть ядовитыми для детей и домашних животных.

Их появление может свидетельствовать о проблемах с дренажем или чрезмерной влажности.

Большое количество грибов может свидетельствовать о проблемах с влажностью / Фото Freepik

Если у вас много грибов, это сигнал о необходимости ухода за газоном и улучшения дренажной системы.

Как избавиться от грибов

Чтобы контролировать количество грибов в своем дворе, контролируйте полив и избегайте чрезмерного увлажнения. Поливайте газон утром, чтобы он мог высохнуть в течение дня.

Также уменьшайте слой соломы и органики на участке. Регулярно косите траву и утилизируйте остатки. Используйте грабли для уменьшения слоя мертвой растительности.

Кроме того, проветривайте почву. Регулярная аэрация уменьшает плотность земли и улучшает дренаж.

Если же естественные методы не дают результата, можно применять химические средства. Используйте их умеренно, чтобы не навредить полезным микроорганизмам в почве.