Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, іноді їх поява може викликати певні занепокоєння. Чому ж гриби з’являються саме у вас і як можна тримати їх під контролем, розповідаємо далі.

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Чому ростуть гриби у дворі

Гриби люблять вологі, тінисті місця з великою кількістю органічних речовин. Вони найчастіше з’являються після сильних дощів або надмірного поливу. Шар мертвого листя, гнилі рослини чи деревина – ідеальне середовище для розвитку грибів.

Користь і ризики грибів у дворі

Гриби можуть бути корисними для вашого двору. Вони допомагають розкладати органічні залишки, збагачуючи ґрунт поживними речовинами. Насправді вони є ознакою здорової екосистеми, адже сприяють процесу розкладання та підвищують родючість ґрунту.

Проте гриби можуть мати й негативні сторони:

У великій кількості вони псують зовнішній вигляд двору.

Деякі види можуть бути отруйними для дітей і домашніх тварин.

Їхня поява може свідчити про проблеми з дренажем або надмірну вологість.

Завелика кількість грибів може свідчити про проблеми з вологістю / Фото Freepik

Якщо у вас багато грибів, це сигнал про необхідність догляду за газоном і покращення дренажної системи.

Як позбутися грибів

Щоб контролювати кількість грибів у своєму дворі, контролюйте полив та уникайте надмірного зволоження. Поливайте газон вранці, щоб він міг висохнути протягом дня.

Також зменшуйте шар соломи та органіки на ділянці. Регулярно косіть траву та утилізуйте залишки. Використовуйте граблі для зменшення шару мертвої рослинності.

Крім того, провітрюйте ґрунт. Регулярна аерація зменшує щільність землі та покращує дренаж.

Якщо ж природні методи не дають результату, можна застосовувати хімічні засоби. Використовуйте їх помірно, щоб не нашкодити корисним мікроорганізмам у ґрунті.