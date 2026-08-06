Щоб гортензії пишно цвіли наступного року: важлива літня процедура, яку легко пропустити

Великі суцвіття гортензії довго прикрашають сад, але після завершення цвітіння поступово буріють і втрачають охайний вигляд. Їх можна прибрати, проте невчасний або надто низький зріз інколи пошкоджує бруньки, від яких залежить цвітіння наступного року.

Правила відрізняються залежно від виду гортензії та того, на молодих чи торішніх пагонах вона утворює квіти. Коли можна братися за секатор, а в яких випадках сухі суцвіття краще залишити, розповідає The Spruce.

Коли можна зрізати зів'ялі суцвіття?

Видалення зів'ялих квітів улітку не є обов'язковим для всіх гортензій. Насамперед ця процедура допомагає зберегти охайний вигляд куща, а також може сприяти росту міцніших пагонів і появі більших суцвіть наступного сезону. Водночас у більшості сортів обрізання сухих квітів не викличе повторного цвітіння того ж літа.

Волотисті та деревоподібні гортензії цвітуть на молодих пагонах, які виросли протягом поточного сезону. Видалення сухих суцвіть варто завершити орієнтовно до середини серпня, щоб кущ мав час поступово підготуватися до періоду спокою. Пізніший зріз може стимулювати появу ніжних пагонів, які не встигнуть зміцніти до холодів.

Обережніше потрібно поводитися з гортензіями, які цвітуть на торішніх пагонах. Зів'ялі суцвіття на них радять зрізати лише до кінця липня, оскільки пізніше на стеблах уже можуть формуватися квіткові бруньки наступного року. Якщо вкоротити пагін надто пізно або опуститися секатором занадто низько, разом із ним легко випадково видалити й майбутні квіти.

У ремонтантних сортів, здатних цвісти повторно, сухі суцвіття краще прибирати якомога раніше. Так у рослини залишиться більше часу, щоб сформувати нові бутони до завершення сезону. Водночас точний час процедури залежить не лише від сорту, а й від погоди та кліматичних умов у конкретному регіоні.

Як правильно зробити зріз?

Перед початком роботи гострий секатор потрібно продезінфікувати, щоб не переносити між рослинами збудників хвороб і шкідників. Зів'яле, побуріле або поникле суцвіття зрізають безпосередньо над першою здоровою парою листків, розташованою під ним.

Опускатися нижче по стеблу не варто, адже разом із зайвою частиною пагона можна видалити бруньки, від яких залежатиме майбутнє цвітіння. Зріз має бути чистим і точним, тому для роботи краще використовувати добре нагострений інструмент.

Водночас видалення сухих суцвіть не допоможе відновити гортензію, якщо вона в'яне, а її листя жовтіє або буріє через стрес. У такому разі потрібно насамперед перевірити умови догляду та з'ясувати, чи достатньо рослині вологи.

Ґрунт навколо куща має залишатися рівномірно вологим, але вода не повинна в ньому застоюватися. Під час сильної спеки гортензію можна тимчасово притінити, а сухі та пошкоджені гілки – прибрати. Це допоможе покращити рух повітря всередині куща та зменшити ризик появи шкідників і хвороб.

Що допоможе гортензії добре цвісти?

Для початку важливо обрати сорт, який підходить до клімату та умов на ділянці. Одні гортензії краще почуваються в затінених місцях або прохолоднішій місцевості, тоді як іншим потрібно більше сонячного світла. Водночас палючі промені в другій половині дня можуть спричинити стрес, а надмірна тінь нерідко послаблює цвітіння.

Поливати гортензію краще рясно, але не надто часто, щоб вода проникала глибоко в землю та сприяла розвитку міцного коріння. Щоденне поверхневе зволоження може виявитися недостатнім, однак і перетворювати ґрунт на болото не варто.

Більшості дорослих кущів достатньо одного підживлення ранньою весною добривом для гортензій або троянд, яке підтримує формування квітів. Молодим рослинам і кущам, що ростуть у холодніших регіонах, інколи можуть знадобитися додаткові підживлення, проте вносити їх потрібно відповідно до інструкції та потреб самої рослини.

У регіонах із морозними зимами гортензію варто додатково захистити від різкого похолодання. Навколо куща можна встановити сітчастий каркас і заповнити його сухим листям, яке допоможе вберегти пагони та квіткові бруньки від морозу.