Коли справа доходить до догляду за рослинами, є безліч хитрощі, які мали б допомогти їм процвітати. Зокрема, дехто каже, що кориця здатна усунути плісняву на квітах.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, у соцмережах стверджують, що посипання рослин цією спецією запобігає росту грибка. Чи дійсно це так, розповідаємо далі.

Чи може кориця запобігти появі плісняви на рослинах?

Як і у випадку з багатьма домашніми засобами, у цьому є частка правди. Кориця справді містить хімічні сполуки, які можуть пригнічувати ріст грибків, але сама наявність цих хімічних сполук не обов’язково означає, що вона діятиме так само, як і належний фунгіцид.

Частково це тому, що не вся кориця однакова. Мелену корицю отримують з різних видів дерев, кожен з яких містить різні хімічні сполуки й в різних кількостях.

Важливо також враховувати, що рослини – це живі організми, і вони відрізняються від особини до особини. Відтак, залежно від умов вирощування та інших факторів, сила цих хімічних сполук може відрізнятися від дерева до дерева, тож жодних гарантій дієвості кориці ніхто не дасть.

Тим часом такі речі, як фунгіциди або пестициди, призначені для знищення паразитичних грибів та їхніх спор, розроблені науково, тому вони мають однаковий хімічний склад. Це означає, що такі засоби мають однакову ефективність та є більш-менш дієвими проти різних видів плісняви.

До речі, на відміну від кориці, ефективність якої залишається суперечливою, яблучний оцет можна використовувати у саду для боротьби зі шкідниками та знищення бур'янів.