Але, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, мало хто знає, що вона може стати в пригоді й у саду. Садівники все частіше використовують оливкову олію не лише на кухні, а й для догляду за рослинами та інструментами. Практичні поради від експертів, як правильно застосовувати оливкову олію у саду, розповідаємо далі.

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Для чого можна використати оливкову олію?

Блиск та чистота для листя рослин

З часом листя кімнатних рослин вкривається пилом і втрачає свій здоровий вигляд. Замість хімічних засобів можна використати кілька крапель оливкової олії.

Просто злегка протріть листя вологою серветкою з краплею олії, і воно набуде свіжого блиску.

Однак не наносіть олію на зворотний бік листків – це може заблокувати природні пори рослини.

Захист садового інструменту від іржі

Садові інструменти часто страждають від іржі та бруду. Простіше рішення – періодично протирати леза та дерев'яні ручки оливковою олією. Це створює захисний шар, який запобігає корозії та тріщинам.

До того ж на відміну від технічних мастил, оливкова олія є безпечною для рослин: якщо крапля потрапить на грядку – шкоди не буде.

Природний засіб від шкідників

Оливкова олія може стати доступною альтернативою для боротьби зі шкідниками. Вона порушує життєві функції комах, не завдаючи шкоди рослинам, а також не викликає звикання у шкідників.

Змішайте 1 столову ложку оливкової олії, 1 чайну ложку мийного засобу й літр води – і натуральний спрей від попелиці, кліщів та білокрилок готовий.

Спрей проти мух

Щоб позбутися мух на терасі чи біля вхідних дверей, змішайте оцет, воду, кілька крапель евкаліптової та оливкової олії. Суміш відлякує мух і може бути використана як безпечна альтернатива хімічним спреям.

Догляд за руками після садівництва

Оливкова олія корисна не лише для рослин, а й для садівника. Після роботи в саду кілька крапель олії допоможуть зволожити шкіру рук, заспокоїти подразнення та повернути м’якість.

До речі, бананові шкірки також можуть стати корисними у садівництві – ось як вони допоможуть вашим трояндам рости краще.