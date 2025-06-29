Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, бананова шкірка багата на азот, фосфор і калій – саме ті поживні елементи, яких потребують троянди для рясного й здорового цвітіння. Як використати бананові шкірки на користь вашим рослинам, розповідаємо далі.

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Додайте бананову шкірку до компосту

Найпростіший спосіб – компостування. Подрібніть шкірку та додайте її до компостної купи разом із кухонними залишками, кавовою гущею та обрізками трави. Такий компост буде збагачений калієм, фосфором і магнієм, тож навесні та влітку ним можна буде підживлювати трояндові кущі.

Закопайте шкірку просто в ґрунт

Немає компостної купи? Наріжте шкірку на дрібні шматочки й закопайте її на глибину 10 – 15 сантиметрів навколо коренів троянд. Головне – не надто близько до стебел. Такий метод повільно живить рослину та покращує структуру ґрунту, а також приваблює до нього корисних черв’яків і мікроорганізмів.

Бананові шкірки роблять компост поживним / Фото Freepik

Зробіть бананову воду

Щоб отримати швидкий ефект, можна приготувати бананову воду: замочіть кілька шкірок у воді на 2 – 3 дні, а потім полийте троянди цією рідиною. Вона швидко передає поживні речовини й особливо корисна під час посухи або для рослин у стресі.

Підсушіть і подрібніть шкірку в порошок

Сухий спосіб для тих, хто цінує порядок. Висушіть бананові шкірки, змеліть у порошок і зберігайте в банці. Цей концентрований порошок добрива можна використовувати точково, наприклад, для троянд у горщиках. Він діє повільно, але ефективно, не перевантажуючи рослини.

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