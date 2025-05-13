Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, мало хто знає, що цей на перший погляд непотрібний залишок може стати справжнім помічником у побуті. Як використовувати шкірку банана, розповідаємо далі.

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Дезодорування сміттєвих баків

Покладіть кілька шматочків шкірки під сміттєвий пакет – вони вбиратимуть неприємні запахи.

Полірування металів

Шкірка банана містить натуральні олії та калій, які надають блиску сріблу та нержавійці. З неї можна навіть зробити пасту для полірування, подрібнивши в блендері з водою.

Видалення подряпин з підлоги чи взуття

Потріть внутрішньою стороною шкірки потерте взуття або підлогу, а потім протріть сухою тканиною – натуральний віск з банана додасть блиску.

Добриво для рослин

Бананові шкірки можна замочити у воді та використовувати настій для підживлення кімнатних рослин. Це безпечний спосіб збагатити ґрунт калієм та фосфором.

До речі, несподівано корисною у господарстві є не тільки шкірка банана, а й черствий хліб, який використовують для різних лайфхаків.