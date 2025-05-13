Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, мало кто знает, что этот на первый взгляд ненужный остаток может стать настоящим помощником в быту. Как использовать кожуру банана, рассказываем далее.

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Дезодорирование мусорных баков

Положите несколько кусочков кожуры под мусорный пакет – они будут впитывать неприятные запахи.

Полировка металлов

Кожура банана содержит натуральные масла и калий, которые придают блеск серебру и нержавейке. Из нее можно даже сделать пасту для полировки, измельчив в блендере с водой.

Удаление царапин с пола или обуви

Потрите внутренней стороной кожуры потертую обувь или пол, а затем протрите сухой тканью – натуральный воск из банана придаст блеск.

Удобрение для растений

Банановые кожуры можно замочить в воде и использовать настой для подкормки комнатных растений. Это безопасный способ обогатить почву калием и фосфором.

Кстати, неожиданно полезной в хозяйстве является не только кожура банана, но и черствый хлеб, который используют для различных лайфхаков.