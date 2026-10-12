Має дорожчий вигляд за паркет, а коштує в рази менше: який матеріал знову повернувся у тренди

У 2026 році в інтер'єрні тренди повертається ламінат із укладанням "ялинкою" – покриття, яке візуально нагадує дорогий паркет, але може обійтися значно дешевше.

Геометричний візерунок додає інтер'єру виразності, а реалістична імітація деревини створює ефект дорогого оздоблення, передає OkDiario.

Чому ламінат "ялинкою" знову популярний?

Особливість такого покриття полягає в розташуванні ламелей під кутом одна до одної. У результаті утворюється характерний V-подібний малюнок, який робить підлогу помітним елементом інтер'єру. Завдяки геометрії візерунка кімната може здаватися довшою або просторішою. А залежно від напрямку укладання та освітлення фактура деревини стає виразнішою, додаючи приміщенню тепла й затишку.

Сучасний ламінат також пропонує широкий вибір відтінків і текстур. Деякі моделі настільки реалістично імітують натуральну деревину, що здалеку їх непросто відрізнити від паркету. При цьому вартість матеріалу та його монтажу може бути значно нижчою, ніж у випадку з натуральним дерев'яним покриттям.

Окрім зовнішнього вигляду, ламінат приваблює простотою догляду та стійкістю до повсякденних навантажень. Захисний верхній шар допомагає протистояти:

подряпинам,

потертостям,

слідам від використання.

Саме тому покриття може бути вдалим вибором для осель із дітьми або домашніми тваринами. Втім, характеристики залежать від конкретної моделі. Не кожен ламінат однаково добре переносить контакт із водою, тому для кухні, передпокою чи інших приміщень із підвищеною вологістю варто обирати варіанти з відповідним захистом від вологи.



Який матеріал знову повернувся у тренди / Фото Unsplash

Як вибрати ламінат для квартири?

Під час вибору варто враховувати інтенсивність використання приміщення.

Для спальні , де навантаження на підлогу зазвичай невелике, можна розглянути стандартні моделі.

, де навантаження на підлогу зазвичай невелике, можна розглянути стандартні моделі. Для коридору або вітальні доцільніше обирати покриття з вищими показниками зносостійкості. Одним із критеріїв є клас стирання AC.

доцільніше обирати покриття з вищими показниками зносостійкості. Одним із критеріїв є клас стирання AC. Для домашнього використання часто розглядають моделі AC3 та AC4, проте остаточний вибір залежить від навантаження, класу застосування та рекомендацій виробника.

Колір покриття допоможе сформувати потрібний настрій в інтер'єрі. Світлі відтінки дуба або ясена можуть зробити кімнату візуально легшою, тоді як темні кольори додадуть простору глибини й виразності. Багато сучасних моделей оснащені замковою системою "клік", яка полегшує з'єднання ламелей.

Водночас для укладання "ялинкою" потрібні сумісні елементи та відповідна схема монтажу, тому перед покупкою важливо переконатися, що обраний ламінат призначений саме для такого способу укладання.

Таким чином, ламінат "ялинкою" може стати компромісом між естетикою класичного паркету та практичністю сучасного підлогового покриття. Він дає змогу створити виразний інтер'єр без обов'язкових витрат на натуральну деревину, якщо правильно підібрати матеріал і врахувати особливості приміщення.