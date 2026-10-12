Геометрический узор придает интерьеру выразительность, а реалистичная имитация дерева создает эффект дорогой отделки, сообщает OkDiario.

Почему ламинат "елочкой" снова популярен?

Особенность такого покрытия заключается в расположении ламелей под углом друг к другу. В результате образуется характерный V-образный рисунок, который делает пол заметным элементом интерьера. Благодаря геометрии узора комната может казаться более длинной или просторной. А в зависимости от направления укладки и освещения фактура древесины становится более выразительной, придавая помещению тепла и уюта.

Современный ламинат также предлагает широкий выбор оттенков и текстур. Некоторые модели настолько реалистично имитируют натуральное дерево, что издалека их нелегко отличить от паркета. При этом стоимость материала и его укладки может быть значительно ниже, чем в случае с натуральным деревянным покрытием.

Помимо внешнего вида, ламинат привлекает простотой ухода и устойчивостью к повседневным нагрузкам. Защитный верхний слой помогает противостоять:

царапинам,

потертостям,

следам от использования.

Именно поэтому это покрытие может стать удачным выбором для домов, где есть дети или домашние животные. Впрочем, характеристики зависят от конкретной модели. Не каждый ламинат одинаково хорошо переносит контакт с водой, поэтому для кухни, прихожей или других помещений с повышенной влажностью стоит выбирать варианты с соответствующей защитой от влаги.

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Какой материал снова вернулся в тренды / Фото Unsplash

Как выбрать ламинат для квартиры?

При выборе стоит учитывать интенсивность использования помещения.

Для спальни , где нагрузка на пол обычно небольшая, можно рассмотреть стандартные модели.

, где нагрузка на пол обычно небольшая, можно рассмотреть стандартные модели. Для коридора или гостиной целесообразнее выбирать покрытие с более высокими показателями износостойкости. Одним из критериев является класс истирания AC.

выбирать покрытие с более высокими показателями износостойкости. Одним из критериев является класс истирания AC. Для домашнего использования часто рассматривают модели AC3 и AC4, однако окончательный выбор зависит от нагрузки, класса применения и рекомендаций производителя.

Цвет покрытия поможет создать нужное настроение в интерьере. Светлые оттенки дуба или ясеня могут визуально сделать комнату более легкой, тогда как темные цвета придадут пространству глубину и выразительность. Многие современные модели оснащены замковой системой "клик", которая облегчает соединение ламелей.

В то же время для укладки "елочкой" требуются совместимые элементы и соответствующая схема монтажа, поэтому перед покупкой важно убедиться, что выбранный ламинат предназначен именно для такого способа укладки.

Таким образом, ламинат "елочкой" может стать компромиссом между эстетикой классического паркета и практичностью современного напольного покрытия. Он позволяет создать выразительный интерьер без обязательных затрат на натуральное дерево, если правильно подобрать материал и учесть особенности помещения.