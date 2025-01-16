Ефектна лампа у стилі модерн лише з 2 речей: як зробити своїми руками
- Створити сучасну лампу можна за допомогою дерев'яних рейок, фарби та гірлянди-роси.
- Блогерка показала покрокову інструкцію, як зробити стильну лампу своїми руками.
Зробити стильний декор своїми руками не так складно, як може здаватися. До прикладу, лампу у стилі модерн можна зробити лише за допомогою двох речей.
Про це пише 24 Канал з посиланням на блогерку Kendra Nicole.
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Як зробити сучасну лампу за 5 хвилин
Щоб зробити стильну лампу, знадобиться:
- 2 довгі та 2 короткі дерев'яні рейки,
- фарба,
- гірлянда-роса.
Так, з рейок слід зібрати основу майбутньої лампи, з'єднавши всі дощечки у прямокутних. Їх можна з'єднати клеєм чи скористатися шурупокрутом. З пласкої дощечки можна зробити ніжку лампи.
Після цього конструкцію слід пофарбувати у чорний колір (або будь-який інший, який буде поєднуватися з інтер'єром). Коли фарба висохне, то можна братися до останнього етапу – намотувати гірлянду на основу.
У результаті, доклавши трохи зусиль та витративши мінімум матеріалів, можна отримати стильну лампу у стилі модерн.
Як зробити лампу своїми руками: дивіться відео
До слова, такий хендмейд як ніколи вчасно, адже багато вже розібрав різдвяні ялинки, а дехто лише задумується. Така лампа – чудовий спосіб подарувати нове життя гірлянді.