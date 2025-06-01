Ніби з магазину: як зробити стильні лавки з дерев'яних піддонів своїми руками

З дерев'яних піддонів можна легко зробити будь-які меблі. До прикладу, кілька таких палет можна перетворити на стильні лавки, які стануть у пригоді в зоні барбекю.

Такий спосіб створення лавок захопив мережу та буквально став вірусним, адже багато користувачів показують у мережі, як зробити їх своїми руками. Як перетворити дерев'яні піддони на стильні меблі – повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Як з піддонів зробити лавки для відпочинку

Щоб зробити одну стильну лавку для відпочинку, знадобиться усього 3 – 4 дерев'яні піддони (усе залежить від того, якого розміру лавку робити).

Якщо взяти три палети, то дві з них стануть основою лавки, а третій – спинкою та ніжками. Так, цілу палету слід зашліфувати 180-мм та 120-мм "зерном". Щоб лавка була комфортнішою для сидіння, можна заокруглити кути.

Потім з третього піддона слід відрізати спинку, приблизно на 3 дощечки. Від залишку палети слід відпиляти 2 дощечки, які стануть підпорою. Після цього всю конструкцію варто скрутити та поставити ніжки.

Усю конструкцію варто обробити антисептиком для дерева, аби воно не гнило, а після можна пофарбувати.

Лавки для відпочинку своїми руками: дивіться відео

Ще один користувач мережі пропонує свій варіант створення лавок. Так, він використав лише 3 палети: 2 на сидіння, 1 на спинку та ніжки.

Так, чоловік відразу розпиляв один піддон навпіл та прикрутив його до основи, зробивши спинку. З частини, що залишилася, він відрізав дощечки, та зробив з них підпори до спинки. Потім чоловік також зашліфував поверхню, а з залишків – зробив 3 масивні ніжки, щоб лавка була вищою.

Майстер вирішив не фарбувати свої лавки, а натомість – задекорував їх подушками.

Лавка з піддонів своїми руками: дивіться відео

До слова, раніше у мережі чоловік показав, як з дерев'яних піддонів зробив повноцінну бесідку. Від підлоги й до стін – все виготовлено виключно з палет.