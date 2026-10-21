Дивна осіння хитрість: навіщо встромляти пластикові пляшки в город перед зимою

Восени досвідчені городники не поспішають викидати порожні пластикові пляшки, адже вони можуть стати корисними на грядках. Звичайна тара допомагає позначити місця посадок, зберегти інформацію про вирощені культури та уникнути плутанини навесні.

Навіщо встромляти пляшки в землю та як правильно їх використовувати – поділилися експерти The Guardian.

Навіщо встромляти пластикові пляшки в землю восени?

Пластикові пляшки городники використовують як своєрідні маячки, які допомагають орієнтуватися на ділянці навіть після снігопадів. Такий спосіб особливо корисний наприкінці осені, коли грядки вже підготовлені до зими, а частина культур посіяна під зиму. Пластикові пляшки допомагають:

Позначити підзимові посіви. Маячки встановлюють біля грядок із кропом, петрушкою та іншими культурами, щоб навесні випадково не пошкодити сходи.

Маячки встановлюють біля грядок із кропом, петрушкою та іншими культурами, щоб навесні випадково не пошкодити сходи. Зберегти межі грядок. Навіть під снігом пляшки допомагають визначити, де розташовані посадки.

Навіть під снігом пляшки допомагають визначити, де розташовані посадки. Контролювати сівозміну. Позначки нагадують, які овочі росли на певному місці минулого сезону, щоб правильно спланувати наступні посадки.



Як можна використовувати пластикові пляшки на городі / Фото Unsplash

Як правильно встановити пляшки на городі?

Для цього підійдуть звичайні пластикові пляшки об'ємом 1 – 1,5 літра. Спочатку в землю потрібно міцно встромити дерев'яний кілочок або металевий штир. Після цього на нього надягають пляшку шийкою догори.

Важливо добре закріпити конструкцію, щоб її не перекинув сильний вітер. Маячки варто розташовувати так, щоб вони були помітними, але не заважали пересуванню ділянкою.

Що покласти всередину пластикової пляшки?

Головна хитрість полягає в тому, що пляшка може не лише позначати грядку, а й зберігати інформацію про посадки. Всередину городники кладуть порожні пакетики від насіння або невеликі записки з назвами культур. Наприклад, якщо влітку на грядці росли помідори, достатньо залишити відповідну позначку.

Щоб папір не намок за зиму, його краще покласти у водонепроникний пакет, а саму пляшку щільно закрити кришкою. Навесні такі маячки допоможуть швидко пригадати розташування минулорічних посадок і правильно спланувати новий городній сезон. А головне – для цього не доведеться витрачати гроші на спеціальні садові маркери.