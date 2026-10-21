Зачем втыкать бутылки в землю и как правильно их использовать – рассказали эксперты The Guardian.

Зачем втыкать пластиковые бутылки в землю осенью?

Огородники используют пластиковые бутылки в качестве своеобразных ориентиров, которые помогают ориентироваться на участке даже после снегопадов. Такой способ особенно полезен в конце осени, когда грядки уже подготовлены к зиме, а часть культур посеяна под зиму. Пластиковые бутылки помогают:

Обозначить подзимние посевы. Маячки устанавливают возле грядок с укропом, петрушкой и другими культурами, чтобы весной случайно не повредить всходы.

устанавливают возле грядок с укропом, петрушкой и другими культурами, чтобы весной случайно не повредить всходы. Сохранить границы грядок. Даже под снегом бутылки помогают определить, где расположены посадки.

под снегом бутылки помогают определить, где расположены посадки. Контролировать севооборот. Отметки напоминают, какие овощи росли на определенном месте в прошлом сезоне, чтобы правильно спланировать следующие посадки.



Как можно использовать пластиковые бутылки на огороде / Фото Unsplash

Как правильно установить бутылки на огороде?

Для этого подойдут обычные пластиковые бутылки объемом 1–1,5 литра. Сначала в землю нужно прочно воткнуть деревянный колышек или металлический штырь. После этого на него надевают бутылку горлышком вверх.

Важно хорошо закрепить конструкцию, чтобы ее не опрокинул сильный ветер. Маячки следует располагать так, чтобы они были заметны, но не мешали передвижению по участку.

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Что положить внутрь пластиковой бутылки?

Главная хитрость заключается в том, что бутылка может не только обозначать грядку, но и хранить информацию о посадках. Внутрь огородники кладут пустые пакетики от семян или небольшие записки с названиями культур. Например, если летом на грядке росли помидоры, достаточно оставить соответствующую пометку.

Чтобы бумага не намокла за зиму, ее лучше положить в водонепроницаемый пакет, а саму бутылку плотно закрыть крышкой. Весной такие метки помогут быстро вспомнить расположение прошлогодних посадок и правильно спланировать новый огородный сезон. А главное – для этого не придется тратить деньги на специальные садовые маркеры.