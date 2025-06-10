Становлять небезпеку: 4 тренди у прибиранні, які професіонали радять ігнорувати

Щодня у соціальних мережах з’являються нові способи зробити дім чистішим: лайфхаки з розхламлення, незвичні методи використання звичайних засобів, фокуси з міксами для чищення.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, деякі з них дійсно можуть бути корисними – але далеко не всі. Багато популярних трендів виявляються не лише неефективними, а й небезпечними. Яких практик варто уникати, на думку експертів з прибирання, розповідаємо далі.

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Змішування кількох засобів для чищення

Змішування засобів із різною хімічною основою – один із найнебезпечніших трендів. Така практика може викликати шкідливі хімічні реакції та становити ризик для здоров’я людей і тварин. Наприклад, поєднання відбілювача з аміаком утворює токсичний газ.

Фахівці радять користуватися правилом "один засіб – один підхід". Якщо продукт використовується згідно з інструкцією, він повинен працювати самостійно. Не експериментуйте з поєднаннями заради естетичного відео.

Миття підлоги крижаною водою

Цей вірусний тренд виглядає ефектно, але на практиці не працює. Холодна вода не розщеплює жир та бруд, не вбиває бактерії та випаровується повільніше, залишаючи після себе сліди.

Особливо це небезпечно для дерев’яних покриттів – перепад температури може деформувати матеріал. Для ефективного прибирання краще використовувати теплу воду з відповідним мийним розчином.

Деякі лайфхаки для чистоти несуть небезпеку / Фото Freepik

Змішування оцту та соди

Комбінація оцту і харчової соди – класика домашнього прибирання. Але при змішуванні цих двох речовин вони нейтралізують одне одного. Виникає реакція із шипінням, яка виглядає ефектно, але очищувальний ефект майже зникає.

Краще використовувати ці інгредієнти по черзі. Наприклад, нанесіть соду як м’який абразив, а потім додайте оцет для розчинення залишків. Але не змішуйте їх у герметичному посуді – це може призвести до підвищення тиску.

Занурення тостера у воду

Це – один із найнебезпечніших трендів. Жоден електроприлад не можна мити у воді, навіть якщо він сильно забруднений. Волога може спричинити коротке замикання, ураження струмом або пожежу. Крім того, вода викликає корозію і виводить прилад з ладу.

Перед чищенням тостера від’єднайте його від електромережі, вийміть лоток для крихт і використовуйте суху щітку для прибирання.

До слова, деякі поради, які колись вважалися дієвими, банально застарівають. Так, один лайфхак для миття вікон краще залишити у минулому.