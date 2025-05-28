Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, саме регулярність у базових завданнях робить будинок приємнішим для життя і простішим в обслуговуванні. Якщо ви маєте кілька вільних годин у суботу, приділіть увагу цим шести пунктам.

До теми Є вагома причина: чому краще не застеляти ліжко одразу після пробудження

Прання постільної білизни

Постільна білизна накопичує піт, відмерлі клітини шкіри та пилових кліщів, тому щотижневе прання – не розкіш, а необхідність. Це покращує гігієну, сприяє якіснішому сну та продовжує термін служби білизни.

Дезінфекція поверхонь, яких часто торкаються

Дверні ручки, вимикачі світла, пульти, клавіатури, телефони, ручки шаф – усе це швидко накопичує бактерії, жир і бруд. Проте ці місця найчастіше залишаються поза увагою під час прибирання. Витратьте трохи часу щотижня на їхнє очищення та дезінфекцію.

Чищення сміттєвих баків

Не обмежуйтеся викиданням сміття – регулярно мийте самі баки зсередини та зовні. Навіть із використанням пакетів, контейнери все одно забруднюються та погано пахнуть. Для чищення можна скористатися м’якою ганчіркою та звичайним засобом для миття посуду.

При регулярному прибиранні будинок завжди залишається у гарному стані / Фото Freepik

Прибирання ванної кімнати

Ванна кімната потребує щотижневого догляду. Почати можна з миття дзеркал, а потім варто звернути увагу на плитку у душовій. І, звісно, не забувайте про унітаз: чистити потрібно не лише зсередини, а й зовні, включно з обідком.

Очищення ключових зон на кухні

Кухня швидко накопичує бруд, але й швидко прибирається, якщо робити це регулярно. Протирайте плиту, мікрохвильову піч, мийку та ручки кухонної техніки. Раз на тиждень приділіть увагу холодильнику: протріть полички, перевірте терміни придатності продуктів і викиньте все зайве.

Миття підлоги

Це завершальний штрих у щотижневому прибиранні. Експерти рекомендують залишати миття підлоги на кінець, щоб уникнути повторного забруднення.

До речі, незалежно від частоти прибирання, є кілька типових помилок, від яких варто відмовитися, адже вони роблять дім ще бруднішим.