Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, за словами науковців і експертів зі сну, негайне застилання постелі може створити ідеальне середовище для розвитку пилових кліщів. Чим вони загрожують та коли краще прибирати постіль, розповідаємо далі.

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Чому не варто застилати постіль одразу

Пилові кліщі живляться відмерлими клітинами шкіри та полюбляють вологі, теплі місця. Саме тому ваше ліжко – після кількох годин сну – стає для них ідеальним місцем для існування. Людина в середньому втрачає до 500 мілілітрів поту за ніч, і ця волога поглинається простирадлами та матрацом.

Накриваючи ліжко одразу після пробудження, ми фактично створюємо теплу вологу пастку, де кліщі можуть спокійно розмножуватися. У той час як залишене відкритим ліжко дозволяє тканинам просохнути, що ускладнює виживання цих мікроорганізмів.

Як пилові кліщі впливають на здоров’я

Хоч самі кліщі не кусають і не шкодять безпосередньо, продукти їхньої життєдіяльності (екскременти та залишки тіл) можуть викликати алергічні реакції – нежить, чхання, сльозотечу та загострення симптомів астми. Особливо це стосується людей з підвищеною чутливістю до алергенів.

Постіль краще не застилати одразу / Фото Freepik

Коли ж застилати ліжко

Фахівці радять залишати ліжко розкритим щонайменше на 30 хвилин. Цього часу достатньо, щоб випарувалася зайва волога, яка сприяє розвитку алергенів.

Для ще кращого результату рекомендується:

відкривати вікно або вмикати вентилятор;

відсунути ковдру й простирадло, щоб покращити циркуляцію повітря;

провітрювати спальню.

Водночас якщо акуратне застелене ліжко зранку для вас – символ порядку та гарного старту дня, зовсім не обов’язково відмовлятися від цієї звички. Просто зробіть це через 30 – 60 хвилин після пробудження.

Таким чином ви поєднаєте користь з комфортом – і ліжко буде гарно виглядати, і кліщі там не оселяться.

До речі, стару постільну білизну можна повторно використати, втілюючи практичні ідеї для дому.