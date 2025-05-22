Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, по словам ученых и экспертов по сну, немедленное застилание постели может создать идеальную среду для развития пылевых клещей. Чем они угрожают и когда лучше убирать постель, рассказываем далее.

К теме Когда не стоит менять постельное белье: важные исключения

Почему не стоит застилать постель сразу

Пылевые клещи питаются отмершими клетками кожи и любят влажные, теплые места. Именно поэтому ваша кровать – после нескольких часов сна – становится для них идеальной средой для существования. Человек в среднем теряет до 500 миллилитров пота за ночь, и эта влага поглощается простынями и матрасом.

Накрывая кровать сразу после пробуждения, мы фактически создаем теплую влажную ловушку, где клещи могут спокойно размножаться. В то время как оставленная открытой кровать позволяет тканям просохнуть, что затрудняет выживание этих микроорганизмов.

Как пылевые клещи влияют на здоровье

Хотя сами клещи не кусают и не вредят непосредственно, продукты их жизнедеятельности (экскременты и остатки тел) могут вызвать аллергические реакции – насморк, чихание, слезотечение и обострение симптомов астмы. Особенно это касается людей с повышенной чувствительностью к аллергенам.

Постель лучше не застилать сразу / Фото Freepik

Когда же застилать кровать

Специалисты советуют оставлять кровать раскрытой минимум на 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы испарилась лишняя влага, которая способствует развитию аллергенов.

Для еще лучшего результата рекомендуется:

открывать окно или включать вентилятор;

отодвинуть одеяло и простыню, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;

проветривать спальню.

В то же время если аккуратная застеленная кровать утром для вас – символ порядка и хорошего старта дня, совсем не обязательно отказываться от этой привычки. Просто сделайте это через 30 – 60 минут после пробуждения.

Таким образом вы совместите пользу с комфортом – и кровать будет хорошо выглядеть, и клещи там не поселятся.

Кстати, старое постельное белье можно повторно использовать, воплощая практические идеи для дома.