Проте іноді виникає ситуація, коли змінювати білизну не просто недоцільно, а навіть небажано. Що це за випадки, розповідає 24 Канал.

До теми Накличете біду: у які дні категорично заборонено міняти постіль

Під час хвороби

Якщо ви хворієте (особливо з температурою, пітливістю, застудою чи грипом) – не поспішайте міняти білизну щодня. В ідеалі це робити після завершення активної фази хвороби, щоб не перевантажувати організм фізичними зусиллями.

Також надто часта зміна білизни у цей час не дає сенсу, бо вона знову забруднюється буквально за ніч.

Краще дочекатися, поки стане легше, і тоді повністю освіжити постіль – замінити все, включно з наволочками, ковдрою, простирадлом.

У певні святкові та жалобні дні

У деяких культурах та традиціях існують дні або періоди (наприклад, жалоби, церковні пости або святі дні), коли не рекомендується проводити побутові зміни та міняти постільну білизну.

Зокрема, не радять міняти постільну білизну у великі церковні свята, щоб не залучити у своє життя неприємності.

Також утриматися пропонують в неділю, бо це може привести до безсоння та кошмарів, та в п'ятницю – згідно з прикметами, у цей день можна притягнути безліч незначних проблем.

Під час грози або сильної негоди

За народними прикметами не рекомендують прати чи змінювати постіль під час грози або бурі. Це пов’язують з ризиком накопичення негативної енергії або "змиванням удачі".

До слова, певні обмеження існують не тільки щодо постільної білизни. Вішати рушник на двері також вважається поганою прикметою.