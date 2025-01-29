Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, старі тканини не варто одразу викидати. Їх можна використати повторно, надавши їм нове життя. Для чого можна пристосувати непотрібну постіль, розповідаємо далі.

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Багаторазові сумки для покупок

Зробіть екологічну альтернативу пластиковому пакету зі старих простирадл. Бавовняні та лляні тканини ідеально підходять для цього. Такі сумки міцні, зручні в транспортуванні та легко складаються.

Лежаки для домашніх тварин

Старі простирадла стануть чудовим матеріалом для ліжок для домашніх улюбленців. Ви можете скласти тканину кілька разів, закріпити її затискачами або зшити, створивши комфортне місце для тварин.

Захист для меблів

Простирадла можуть стати чохлами для диванів та крісел, захищаючи їх від бруду та шерсті домашніх тварин. Вони легко перуться та швидко встановлюються.

Підкладки для полиць

Використовуйте старі простирадла як вкладиші для полиць у коморі. Вони захистять поверхні від розливів та накопичення пилу.

Як можна використати простирадла: дивіться відео

Автомобільні чохли

Постільна білизна може замінити покупні автомобільні чохли. Вона захищає від пилу, листя та плям. Для надійного кріплення використовуйте кліпси.

Органайзери для шаф та ящиків

Старі простирадла можна перетворити на підвісні органайзери чи розділювачі для ящиків, які допоможуть тримати речі впорядкованими.

Ковдри для пікніка чи пляжу

Простирадло – чудовий вибір для пікніків або відпочинку на пляжі. Вони забезпечують м’яку поверхню та легко миються.

Матеріал для ковдри

Бавовняні простирадла стануть ідеальною тканиною для створення ковдр. Їх м’яка текстура чудово підходить для ручних виробів.

Сумки для білизни

Легко зшийте мішок для прання чи зберігання одягу зі старого простирадла, додавши шнурок або застібку-липучку.

Тканинні кошики

Декоруйте кошики за допомогою простирадл, вирізаних за розміром. Це додасть їм оригінального вигляду.

Пожертва у притулок для тварин

Старі простирадла можуть стати в пригоді в притулках для тварин. Їх використовують як підстилки або для прибирання.