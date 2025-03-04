Завжди буде комфортно: як зробити лежак для домашнього улюбленця за хвилину

Щоб не купувати лежак для свого кота чи собаки, його можна зробити лише з однієї речі, яка є у кожному домі. Для цього знадобиться лише хвилина вільного часу.

Як зробити лежак для домашнього улюбленця своїми руками – повідомляє 24 Канал.

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Лежак для пухнастика з пледа

Звичайний плед можна перетворити на зручний лежак для кота чи собаки. Для цього не знадобляться ні додаткові матеріали, ні вміння шити. Лише хвилина вільного часу і плед.

Так, щоб зробити лежак, потрібно скласти плед навпіл. Потім варто скрутити плед "рулетиком" до половини, а після – скласти, як показано на відео. Головне – не робити "рулетик" занадто тугим, адже тоді не вийде з'єднати кінці лежанки.

Як зробити лежак з пледа: дивіться відео

До слова, така лежанка дійсно тримається і не розпадається. Крім того, таку "лежанку" можна покласти і на ліжку, і на диван, і на шафу. Особливо чотирилапий друг буде радіти, якщо зробити лежак з улюбленого пледа.

Лежак для тварин з пледа: дивіться відео

Звісно, такий лежак виявиться замалим для великих собак, однак для котів та маленьких чи середніх песиків – така лежанка буде справжньою радістю.