Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, використання полівінілхлоридних труб замість сталевих каркасів дозволить суттєво зекономити, водночас створивши ефектний промисловий стиль у вашій оселі. Як зробити такий стелаж, розповідаємо далі.

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Чому труби з ПВХ

Сталь є міцнішою та довговічнішою, але водночас набагато дорожчою. Порівняно з металевими аналогами, ПВХ-труби приблизно на 20% дешевші, що робить їх чудовим вибором для бюджетного інтер’єру.

Крім того, правильне зміцнення конструкції допоміжними кріпленнями та фіксація до стіни забезпечать достатню надійність для зберігання різних речей.

Така конструкція є чудовою альтернативою традиційним вбудованим шафам, які можуть коштувати чимало. Замість цього ви можете створити бюджетний стелаж своїми руками, налаштувавши його відповідно до власних потреб.

Як зробити стелаж з ПВХ-труб: дивіться відео

Як створити стелаж із ПВХ своїми руками

Першим кроком підготуйте труби. Відріжте їх за необхідними розмірами, враховуючи, що з’єднання може забрати близько сантиметра довжини.

Далі, використовуючи спеціальні кріплення, зберіть з труб каркас стелажа, закріплюючи всі деталі за допомогою спеціального клею для ПВХ.

Відшліфуйте поверхню труб наждачним папером, після чого пофарбуйте їх у бажаний колір. Найкраще це робити фарбою у балонах, закріплюючи результат прозорою емаллю.

Наступним кроком відмітьте місця кріплення стелажа до стіни та використовуйте торцеві заглушки для фіксації конструкції. Просвердліть отвори в заглушках і прикрутіть їх до стіни саморізами.

Коли каркас буде встановлено, покладіть дерев'яні полиці на конструкцію та закріпіть їх. Для додаткової стійкості можна використовувати кронштейни.

До речі, якщо ви орендуєте житло або не хочете кріпити стелаж до стіни, можна створити окремо стоячу конструкцію, яка легко переміщується. Використовуючи той самий принцип, ви можете зробити компактні книжкові полиці, стелаж для кухні, органайзери для ванної кімнати, вішалку для рушників.

Водночас залишки труб ПВХ можна перетворити на органайзери для шаф, зручні відсіки для кухонних приладів або навіть декоративні панно.