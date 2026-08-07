5 помилок в оформленні, через які маленька кімната здається ще меншою

Облаштувати маленьку кімнату непросто. Невдало підібрані меблі або надмірна кількість декору можуть швидко перевантажити простір.

Дизайнери назвали поширені помилки, яких варто уникати під час облаштування невеликого приміщення, пише Better Homes and gardens.

Як не варто декорувати маленьку кімнату?

Усі меблі мають однаково маленький розмір

Одна з найпоширеніших помилок – спроба облаштувати маленьку кімнату виключно компактними меблями. На перший погляд може здатися логічним, що невелика кімната потребує лише маленьких предметів.

Проте надмірна кількість компактних меблів може дати протилежний результат. Якщо диван, крісла, столики та інші предмети приблизно однакового розміру, інтер'єр може видаватися пласким і перевантаженим.

Краще поєднувати меблі різного масштабу. Наприклад, основним елементом може стати повнорозмірний диван, а доповнити його можна легшими кріслами або невеликими пуфами. Такий підхід створює відчуття балансу й додає кімнаті об'єму.

Занадто великі та масивні меблі

Протилежна помилка – вибір предметів, які для конкретної кімнати виявляються надто великими. Масивний диван, громіздке крісло чи важкий комод можуть зайняти значну частину площі й візуально звузити приміщення.

Дизайнерка Алекс Тіс радить для невеликих кімнат обирати легші на вигляд меблі. Особливо добре працюють предмети, під якими залишається вільний простір. Наприклад, диван або крісло на ніжках дозволяють бачити підлогу, завдяки чому кімната здається просторішою.

Для маленьких кімнат слід обирати багатофункціональні меблі / Фото David A Land

Неефективне використання простору

У маленькій кімнаті кожен сантиметр має значення. Якщо меблі виконують лише одну функцію, а частина простору залишається невикористаною, приміщення швидко захаращується.

Відсутність продуманих місць для зберігання часто призводить до безладу. Речі залишаються на столах, підлозі та інших поверхнях, через що кімната здається ще меншою. Тому для невеликих приміщень варто обирати багатофункціональні меблі. Наприклад, один стіл може використовуватися як журнальний столик, місце для роботи або прийому їжі.

Занадто багато картин і декору

Ще одна помилка – намагатися прикрасити кожну стіну та кожну вільну поверхню. Велика кількість картин, ваз, статуеток, подушок та інших декоративних предметів може створити відчуття безладу. Для маленьких кімнат краще дотримуватися принципу "менше, але краще".

Надто темні кольори

Темні відтінки також можуть зробити невелику кімнату візуально меншою. Велика кількість темних кольорів поглинає світло, через що приміщення може здаватися похмурим і замкнутим.

Для маленьких просторів дизайнери радять використовувати світліші відтінки. Білий, кремовий, бежевий, світло-сірий та інші нейтральні кольори краще відбивають світло й допомагають створити відчуття відкритого простору.