Чоловік перетворив пральну машинку на мангал: як він це зробив

Старій техніці можна подарувати нове життя, доклавши мінімум зусиль. Так, чоловік вирішив зробити зі старої пралки мангал.

Що вийшло у результаті – повідомляє 24 Канал з посиланням на @shevtsov_ruslan.

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Мангал з пралки

Якщо пралка перестала працювати, то не поспішайте її викидати, адже старий барабан можна перетворити на мангал. Для цього достатньо знайти металеві конструкції, які стануть ніжками для барбекю.

Щоб конструкція трималася, знадобляться лише болти та гайки для фіксації ніжок. Звісно, барабан варто ретельно вимити, щоб позбутися залишків порошку чи кондиціонеру для прання.

Оскільки барабан має багато отворів у корпусі, то цього буде достатньо для циркуляції повітря та гарного вогнища. Крім того, такий мангал дозволить приготувати страву у казані на відкритому вогні.

Мангал з пралки: дивіться відео

У коментарях користувачі зауважують, що такий мангал, ймовірно, буде не довговічним, адже стінки можуть швидко перегоріти. Втім, ті, хто переробив пралку на такий гриль, то заявляють, що насправді барабани довговічні. Дехто з користувачів стверджує, що такий мангал використовує вже протягом кількох років.

До слова, мангал можна зробити й з газового балона. Для цього потрібно добре промити балон, а після розрізати.