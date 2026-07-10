Цей трюк із поливом може врятувати ваші рослини у спеку

Літня спека стає справжнім випробуванням не лише для людей, а й для кімнатних рослин. У спекотні дні ґрунт у горщиках швидко пересихає, листя втрачає пружність, а коренева система може страждати від нестачі вологи.

Саме тому фахівці Express.co.uk радять звернути увагу на спосіб поливу, який багато хто недооцінює. Мовиться про нижній полив – метод, що допомагає рослинам рівномірніше отримувати воду та легше переносити високі температури.

Чому звичайний полив не завжди допомагає?

У сильну спеку пересушений ґрунт нерідко стає водовідштовхувальним. Через це вода, яку ллють зверху, швидко стікає вздовж стінок горщика і майже не доходить до коріння. У результаті здається, що рослину добре полили, хоча основна частина кореневої системи продовжує відчувати нестачу вологи.

Під час нижнього поливу горщик ставлять у ємність із водою, після чого ґрунт сам поступово вбирає необхідну кількість вологи через дренажні отвори. Такий спосіб має одразу кілька переваг:

вода рівномірно просочує весь земляний ком;

коріння отримує більше вологи;

ґрунт довше залишається зволоженим;

листя залишається сухим, що знижує ризик грибкових захворювань.

Крім того, коли волога надходить знизу, коренева система розвивається глибше, що робить рослину сильнішою та стійкішою до посухи.



Як поливати рослини в спеку / Фото Unsplash

Для яких рослин метод особливо корисний?

Нижній полив добре підходить багатьом кімнатним рослинам, особливо тим, які активно ростуть улітку або чутливо реагують на пересихання ґрунту. Серед них:

монстера;

філодендрон;

африканська фіалка;

папороті;

пеперомія;

заміокулькас;

сансевієрія (тещин язик).

Також цей метод допомагає уникнути потрапляння води на листя, що особливо важливо для рослин, схильних до появи плям або гнилі. Нижній полив не обов'язково використовувати постійно. Його можна чергувати зі звичайним способом залежно від виду рослини, температури повітря та стану ґрунту.