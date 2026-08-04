Мікрохвильовки відходять у минуле: що тепер встановлюють на сучасних кухнях

На фото сучасних кухонь мікрохвильову піч дедалі важче помітити. Її вже не обов'язково встановлюють над плитою чи залишають посеред стільниці, а частину звичних завдань тепер можуть виконувати аерогрилі, багатофункціональні духовки та інша кухонна техніка.

Та дизайнери не вважають, що мікрохвильовки відходять у минуле. Вони й досі залишаються зручними для швидкого розігрівання їжі та напоїв, просто в сучасних кухнях їх частіше вбудовують у меблі або ховають у коморі, пише The Spruce.

Чому від мікрохвильовок не поспішають відмовлятися?

Деякі щоденні завдання мікрохвильова піч досі виконує швидше й простіше за іншу техніку. У ній можна за кілька хвилин підігріти каву, розігріти залишки вечері, розтопити потрібний інгредієнт або приготувати швидкий перекус.

Мікрохвильовки й досі дуже корисні. Багато власників можуть користуватися ними рідше, але це найзручніший спосіб підігріти, наприклад, каву. Вони також добре підходять тим, хто любить готувати пакетований попкорн,

– пояснила старша дизайнерка Aidan Design Келлі Емерсон.

Особливо зручною така техніка залишається для родин із дітьми, адже дозволяє швидко розігріти заморожені перекуси чи готову страву, не витрачаючи багато часу на приготування.

Мікрохвильовки краще за альтернативні прилади справляються з розігріванням залишків їжі, підігріванням напоїв, розтоплюванням інгредієнтів і приготуванням швидких страв,

– зазначив дизайнер Карлос Найс.

Він також зауважив, що на американському ринку житла повна відмова від мікрохвильової печі може зробити кухню менш зручною та вплинути на її привабливість для частини майбутніх покупців. Тому фахівці частіше залишають цей прилад, але шукають для нього менш помітне місце.

Мікрохвильовку залишають, але прибирають з очей

У сучасних проєктах змінюється не сама техніка, а спосіб її розміщення. Мікрохвильові печі дедалі рідше встановлюють над плитою або залишають на робочій поверхні, оскільки дизайнери намагаються зробити кухню візуально спокійнішою.

Ми й досі додаємо їх майже до кожної кухні, але більше не ставимо там, де всі одразу побачать. Так кухня залишається чистою і красивою, а необхідна зручність нікуди не зникає,

– пояснила директорка з дизайну кухонь і ванних кімнат Ентоні Вайлдер Design/Build Шеннон Кадвелл.

Один із найпоширеніших варіантів – встановити мікрохвильову піч у коморі або вбудувати її в кухонні меблі. Так прилад залишається доступним, але не привертає до себе всю увагу.

Багатьом власникам не подобається, як звичайна мікрохвильовка впливає на вигляд кухні, особливо якщо йдеться про індивідуальний, дорожчий або більш вишуканий інтер'єр,

– розповів Найс.

Деякі замовники обирають моделі, які встановлюють під стільницею, або мікрохвильові шухляди. Техніку також можна вбудувати в кухонний острів чи заховати у спеціальній шафі для побутових приладів. У такому разі вона не займає робочу поверхню, але залишається під рукою, коли потрібно швидко розігріти їжу.