Металева покрівля: основні недоліки, на які варто звернути увагу перед встановленням

Металева покрівля все частіше стає вибором для тих, хто прагне поєднати стильний вигляд з довговічністю. Вона особливо популярна у регіонах із суворими погодними умовами, а також серед прихильників естетики фермерських будинків. Проте, як і будь-яке інше рішення, вона має не лише переваги, а й низку вагомих недоліків.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, перш ніж зробити остаточний вибір, важливо зважити всі за і проти, обміркувати свій бюджет і подумати про свої довгострокові плани щодо дому. Що слід знати, аби ухвалити остаточне рішення щодо металевого даху, розповідаємо далі.

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Висока вартість

Металеві дахи – одні з найдорожчих на ринку. Початкові витрати значно перевищують вартість інших популярних матеріалів, наприклад, черепиці.

Окрім цього, ремонт або заміна металевої покрівлі зазвичай складніші та дорожчі. Через те, що покриття виготовляється у великих листах, при пошкодженні часто доводиться міняти весь лист, а не лише окрему ділянку.

Естетичні та практичні складнощі

Металеві покрівлі, хоча й доступні в різних кольорах та стилях, не завжди гармоніюють з архітектурою будинку. Вони можуть виглядати недоречно в певному дизайні.

Також такі дахи схильні до естетичних ушкоджень – подряпин та вм’ятин, наприклад, від граду, гілок дерев чи під час недбалої експлуатації. Це особливо актуально для дахів із м’якших металів, таких як алюміній або мідь.

Ще один аспект – фарбування. Металеві покрівлі зазвичай мають заводське покриття, яке тримається десятиліттями. Фарбування на місці менш довговічне й потребує періодичного оновлення. Для найкращого результату необхідно використовувати фарбу, спеціально призначену для металу, та ретельно підготувати поверхню.

Металевий дах підійде не всім / Фото Freepik

Шум

Однією з головних скарг власників металевих дахів є шум. Під час дощу чи граду дах створює характерний барабанний звук. Цей ефект можна частково зменшити за допомогою якісної звукоізоляції, однак повністю усунути шум навряд чи вдасться.

Теплове розширення і стискання

Зміни температури спричиняють розширення та стискання металу. Якщо дах встановлений неправильно, це може призвести до послаблення кріплень і подальших пошкоджень. Саме тому надзвичайно важливо довіряти монтаж лише кваліфікованим фахівцям.

Чи варто встановлювати металевий дах

Металева покрівля – це довговічне, стильне та функціональне рішення, але воно підходить не всім.

Такий дах потребує значних фінансових вкладень, може бути непридатним для деяких архітектурних стилів і створювати додаткові складнощі, пов’язані зі звуком, ремонтом та погодними впливами.

Перш ніж ухвалити рішення, ретельно зважте всі плюси та мінуси. І звертайтеся до професіоналів – це вбереже вас від неприємних сюрпризів у майбутньому.

До слова, одним з популярних оновлень даху є його фарбування у білий колір, оскільки це нібито скорочує витрати на електроенергію.