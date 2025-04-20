Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, прежде чем сделать окончательный выбор, важно взвесить все за и против, обдумать свой бюджет и подумать о своих долгосрочных планах относительно дома. Что следует знать, чтобы принять окончательное решение по металлической крыше, рассказываем далее.

К теме Незаметно разрушает черепицу: как очистить крышу от мха

Высокая стоимость

Металлические крыши – одни из самых дорогих на рынке. Начальные затраты значительно превышают стоимость других популярных материалов, например, черепицы.

Кроме этого, ремонт или замена металлической кровли обычно сложнее и дороже. Из-за того, что покрытие изготавливается в больших листах, при повреждении часто приходится менять весь лист, а не только отдельный участок.

Эстетические и практические сложности

Металлические кровли, хотя и доступны в различных цветах и стилях, не всегда гармонируют с архитектурой дома. Они могут выглядеть неуместно в определенном дизайне.

Также такие крыши подвержены эстетическим повреждениям – царапин и вмятин, например, от града, веток деревьев или во время небрежной эксплуатации. Это особенно актуально для крыш из мягких металлов, таких как алюминий или медь.

Еще один аспект – покраска. Металлические кровли обычно имеют заводское покрытие, которое держится десятилетиями. Покраска на месте менее долговечна и требует периодического обновления. Для наилучшего результата необходимо использовать краску, специально предназначенную для металла, и тщательно подготовить поверхность.

Металлическая крыша подойдет не всем / Фото Freepik

Шум

Одной из главных жалоб владельцев металлических крыш является шум. Во время дождя или града крыша создает характерный барабанный звук. Этот эффект можно частично уменьшить с помощью качественной звукоизоляции, однако полностью устранить шум вряд ли удастся.

Тепловое расширение и сжатие

Изменения температуры вызывают расширение и сжатие металла. Если крыша установлена неправильно, это может привести к ослаблению креплений и дальнейших повреждений. Именно поэтому чрезвычайно важно доверять монтаж только квалифицированным специалистам.

Стоит ли устанавливать металлическую крышу

Металлическая кровля – это долговечное, стильное и функциональное решение, но оно подходит не всем.

Такая крыша требует значительных финансовых вложений, может быть непригодной для некоторых архитектурных стилей и создавать дополнительные сложности, связанные со звуком, ремонтом и погодными воздействиями.

Прежде чем принять решение, тщательно взвесьте все плюсы и минусы. И обращайтесь к профессионалам – это убережет вас от неприятных сюрпризов в будущем.

К слову, одним из популярных обновлений крыши является ее покраска в белый цвет, поскольку это якобы сокращает расходы на электроэнергию.