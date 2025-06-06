Не підлетять і на метр: як захистити дім від мух

Немає нічого гіршого, ніж відкрити вікно та провітрити кімнату, а у цю мить – всередину залітає муха. Її неприємне дзижчання може неабияк дратувати, особливо вночі.

Втім, існує перевірений метод, як захистити дім від мух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Дивіться також 7 рослин, які ніколи не слід вирощувати поруч з картоплею

Як захистити дім від мух

За словами експерта з прибирання Андре Каземірського, якщо у шафі є каєнський перець, то захистити дім від мух дуже просто. Він радить змішати перець зі склянкою води, створивши "спрей-відлякувач".

Так, для такого розчину потрібно змішати:

1 столову ложку каєнського перцю,

2 склянки гарячої води.

Важливо! Цей спосіб не підійде, якщо у домі є кішки або собаки! Щоб не нашкодити пухнастикам, каєнський перець можна розмістити на яблучний оцет.

Оскільки мухи покладаються на нюх під час пошуку їжі, то перець сильно подразнюватиме його. Ба більше, каєнський перець відлякує мух від будь-якого запаху їжі у домі, а тому вони відразу втратять зацікавленість і не підлітатимуть.

Спеціальний спрей-відлякувач слід розпилити навколо вікон, дверей, дверних прорізів, на кухні та в інших місцях, де можуть бути мухи. За словами експерта, у такий спосіб можна захищати дім від мух протягом усього літа.

Раніше 24 Канал розповідав, як захистити двір від комарів. Звісно, повністю позбутися комарів неможливо, але можна зменшити їхню кількість.