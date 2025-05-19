Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, хоча повністю позбутися комарів неможливо, експерти стверджують: ви можете суттєво зменшити їхню кількість, створивши менш сприятливе для них середовище. Перевірені поради, як це зробити, розповідаємо далі.

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Комарі – скрізь і завжди

Комарі є скрізь – від присадибних ділянок до диких лісів і боліт. Існує міф, що комарі активні лише на світанку або в сутінках, але це не так. Деякі види кусають і вдень, особливо коли ви турбуєте їх – наприклад, прополюючи грядки або підстригаючи кущі.

Викорінити комарів повністю не вийде – вони є частиною екосистеми, їжею для риб, жаб і хижих комах. Але ви можете зменшити їхню присутність у вашій зоні відпочинку.

Як зменшити кількість комарів на подвір’ї

Позбавтесь стоячої води.

Стояча вода – головне місце розмноження комарів. Навіть невеликі об’єми, як-от блюдця під вазонами чи кришки від сміттєвих баків, можуть стати розплідником. Виливайте воду з таких предметів, не залишайте на подвір’ї старі шини, відра, дитячі басейни або іграшки, у яких накопичується дощова вода. Воду в поїлках для тварин і ванночках для птахів слід змінювати щодня. Бочки для дощу потрібно закривати сітками.

Підтримуйте порядок у дворі.

Комарі ховаються в тіні рослин у денну спеку. Підстрижене подвір’я, живоплоти та відсутність густих заростей навколо зони відпочинку – важливий крок до зменшення популяції. Особливу увагу приділіть ґрунтопокривним рослинам на зразок плюща – вони часто служать укриттям.

Комарі люблять затишок та вологу / Фото Freepik

Засоби захисту від укусів

Наносьте ефективні репеленти.

Крім аптечних засобів, непогано діють натуральні варіанти, як-от олія котячої м’яти або екстракти з дикого помідора, хоча вони потребують частішого оновлення.

Використовуйте прості вентилятори.

Комарі погано літають при сильному вітрі. Звичайний вентилятор на терасі або біля місця відпочинку створює фізичну перешкоду, яка значно зменшує ймовірність укусів.

Носіть захисний одяг.

Одяг зі світлих кольорів, вільного крою, а ще краще – просочений репелентами, додатково зменшує ризик укусу. Комарів більше приваблює темний одяг, тому варто уникати його у вечірні години.

А що щодо рослин і пасток

Хоча в продажу часто рекламують рослини, які нібито відлякують комарів (цитронела, лаванда, лемонграс), дослідження не підтверджують їхню ефективність у природному вигляді. Впливають лише концентровані екстракти або ефірні олії, а не сама наявність рослини в горщику.

Те саме стосується й саморобних пасток або ламп від комах – вони майже не впливають на популяцію комарів, зате часто знищують корисних комах.

До слова, крім комарів, іншою поширеною проблемою у теплу пору року є мухи, від яких теж можна захищатися.