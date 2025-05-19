Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, хоча повністю позбутися комарів неможливо, експерти стверджують: ви можете суттєво зменшити їхню кількість, створивши менш сприятливе для них середовище. Перевірені поради, як це зробити, розповідаємо далі.
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Комарі – скрізь і завжди
Комарі є скрізь – від присадибних ділянок до диких лісів і боліт. Існує міф, що комарі активні лише на світанку або в сутінках, але це не так. Деякі види кусають і вдень, особливо коли ви турбуєте їх – наприклад, прополюючи грядки або підстригаючи кущі.
Викорінити комарів повністю не вийде – вони є частиною екосистеми, їжею для риб, жаб і хижих комах. Але ви можете зменшити їхню присутність у вашій зоні відпочинку.
Як зменшити кількість комарів на подвір’ї
- Позбавтесь стоячої води.
Стояча вода – головне місце розмноження комарів. Навіть невеликі об’єми, як-от блюдця під вазонами чи кришки від сміттєвих баків, можуть стати розплідником. Виливайте воду з таких предметів, не залишайте на подвір’ї старі шини, відра, дитячі басейни або іграшки, у яких накопичується дощова вода. Воду в поїлках для тварин і ванночках для птахів слід змінювати щодня. Бочки для дощу потрібно закривати сітками.
- Підтримуйте порядок у дворі.
Комарі ховаються в тіні рослин у денну спеку. Підстрижене подвір’я, живоплоти та відсутність густих заростей навколо зони відпочинку – важливий крок до зменшення популяції. Особливу увагу приділіть ґрунтопокривним рослинам на зразок плюща – вони часто служать укриттям.
Комарі люблять затишок та вологу / Фото Freepik
Засоби захисту від укусів
- Наносьте ефективні репеленти.
Крім аптечних засобів, непогано діють натуральні варіанти, як-от олія котячої м’яти або екстракти з дикого помідора, хоча вони потребують частішого оновлення.
- Використовуйте прості вентилятори.
Комарі погано літають при сильному вітрі. Звичайний вентилятор на терасі або біля місця відпочинку створює фізичну перешкоду, яка значно зменшує ймовірність укусів.
- Носіть захисний одяг.
Одяг зі світлих кольорів, вільного крою, а ще краще – просочений репелентами, додатково зменшує ризик укусу. Комарів більше приваблює темний одяг, тому варто уникати його у вечірні години.
А що щодо рослин і пасток
Хоча в продажу часто рекламують рослини, які нібито відлякують комарів (цитронела, лаванда, лемонграс), дослідження не підтверджують їхню ефективність у природному вигляді. Впливають лише концентровані екстракти або ефірні олії, а не сама наявність рослини в горщику.
Те саме стосується й саморобних пасток або ламп від комах – вони майже не впливають на популяцію комарів, зате часто знищують корисних комах.
До слова, крім комарів, іншою поширеною проблемою у теплу пору року є мухи, від яких теж можна захищатися.