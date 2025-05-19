Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, хотя полностью избавиться от комаров невозможно, эксперты утверждают: вы можете существенно уменьшить их количество, создав менее благоприятную для них среду. Проверенные советы, как это сделать, рассказываем далее.

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Комары – везде и всегда

Комары есть везде – от приусадебных участков до диких лесов и болот. Существует миф, что комары активны только на рассвете или в сумерках, но это не так. Некоторые виды кусают и днем, особенно когда вы беспокоите их – например, пропалывая грядки или подстригая кусты.

Искоренить комаров полностью не получится – они являются частью экосистемы, пищей для рыб, лягушек и хищных насекомых. Но вы можете уменьшить их присутствие в вашей зоне отдыха.

Как уменьшить количество комаров во дворе

Избавьтесь от стоячей воды.

Стоячая вода – главное место размножения комаров. Даже небольшие объемы, например блюдца под вазонами или крышки от мусорных баков, могут стать питомником. Выливайте воду из таких предметов, не оставляйте во дворе старые шины, ведра, детские бассейны или игрушки, в которых накапливается дождевая вода. Воду в поилках для животных и ванночках для птиц следует менять ежедневно. Бочки для дождя нужно закрывать сетками.

Поддерживайте порядок во дворе.

Комары прячутся в тени растений в дневную жару. Подстриженный двор, живые изгороди и отсутствие густых зарослей вокруг зоны отдыха – важный шаг к уменьшению популяции. Особое внимание уделите почвопокровным растениям вроде плюща – они часто служат укрытием.

Комары любят уют и влагу / Фото Freepik

Средства защиты от укусов

Наносите эффективные репелленты.

Кроме аптечных средств, неплохо действуют натуральные варианты, например масло кошачьей мяты или экстракты из дикого помидора, хотя они требуют более частого обновления.

Используйте простые вентиляторы.

Комары плохо летают при сильном ветре. Обычный вентилятор на террасе или возле места отдыха создает физическую преграду, которая значительно уменьшает вероятность укусов.

Носите защитную одежду.

Одежда из светлых цветов, свободного кроя, а еще лучше – пропитанная репеллентами, дополнительно уменьшает риск укуса. Комаров больше привлекает темная одежда, поэтому стоит избегать ее в вечерние часы.

А что насчет растений и ловушек

Хотя в продаже часто рекламируют растения, которые якобы отпугивают комаров (цитронела, лаванда, лемонграсс), исследования не подтверждают их эффективность в естественном виде. Влияют только концентрированные экстракты или эфирные масла, а не само наличие растения в горшке.

То же касается и самодельных ловушек или ламп от насекомых – они почти не влияют на популяцию комаров, зато часто уничтожают полезных насекомых.

К слову, кроме комаров, другой распространенной проблемой в теплое время года является мухи, от которых тоже можно защищаться.