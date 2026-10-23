Цю річ усі викидають, а дарма: вона може стати справжньою знахідкою для кімнатних рослин

Більшість людей викидає винні корки, навіть не здогадуючись, що вони можуть стати корисними для кімнатних рослин. Завдяки своїй природній структурі цей матеріал можна використовувати для мульчування ґрунту та як додатковий компонент субстрату.

Як повідомляє видання Maison & Travaux, є кілька нюансів, без яких популярна хитрість може не дати бажаного результату.

Навіщо класти винні корки у горщики з квітами?

Натуральні винні корки мають пористу структуру, завдяки якій їх можна використовувати в догляді за кімнатними рослинами. Зокрема, корки можуть бути корисними кількома способами.

Збереження вологи. Подрібнені корки, розкладені тонким шаром на поверхні землі, можуть уповільнювати випаровування води. Завдяки цьому верхній шар ґрунту довше залишається вологим.

Подрібнені корки, розкладені тонким шаром на поверхні землі, можуть уповільнювати випаровування води. Завдяки цьому верхній шар ґрунту довше залишається вологим. Поліпшення структури ґрунту. Невеликі шматочки натурального корка можуть створювати додаткові повітряні проміжки в субстраті. Це особливо актуально для щільних ґрунтових сумішей.

Невеликі шматочки натурального корка можуть створювати додаткові повітряні проміжки в субстраті. Це особливо актуально для щільних ґрунтових сумішей. Повільне розкладання. Оскільки корок є природним органічним матеріалом, із часом він поступово розкладається. Проте повноцінним добривом його вважати не можна.

Оскільки корок є природним органічним матеріалом, із часом він поступово розкладається. Проте повноцінним добривом його вважати не можна. Додатковий захист поверхні ґрунту. Шар корків може створювати механічну перешкоду для окремих шкідників, хоча ефективність такого способу не доведена.

Водночас корки не варто сприймати як універсальний засіб для оздоровлення рослин. Їхня користь залежить від складу субстрату, способу використання та потреб конкретної квітки.



Навіщо класти винні корки у горщики з квітами / Фото Unsplash

Як правильно використовувати винні корки для кімнатних рослин?

Насамперед потрібно переконатися, що корки натуральні. Синтетичні аналоги для змішування із ґрунтом не підходять. Існує два основні способи застосування.

Мульчування

Корки потрібно нарізати невеликими шматочками та розкласти тонким шаром на поверхні ґрунту. Важливо не притискати їх до стебла й залишити можливість контролювати вологість землі.

Додавання до субстрату

Подрібнені натуральні корки можна змішати з ґрунтовою сумішшю, щоб створити додаткові повітряні проміжки.

Однак такий матеріал не замінює перліт, пемзу чи інші спеціальні компоненти для розпушування ґрунту. Також важливо пам'ятати, що винні корки не вирішують проблему застою води. Якщо в горщику немає дренажних отворів, коріння все одно може постраждати від надмірної вологи.

Які винні корки не можна класти у квіткові горщики?