Эту вещь все выбрасывают, а зря: она может стать настоящей находкой для комнатных растений

Как сообщает издание Maison & Travaux, существует несколько нюансов, без которых эта популярная хитрость может не дать желаемого результата.

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Зачем класть винные пробки в горшки с цветами?

Натуральные винные пробки имеют пористую структуру, благодаря которой их можно использовать в уходе за комнатными растениями. В частности, пробки могут быть полезны несколькими способами.

Сохранение влаги. Измельченные пробки, разложенные тонким слоем на поверхности почвы, могут замедлять испарение воды. Благодаря этому верхний слой почвы дольше остается влажным.

Измельченные пробки, разложенные тонким слоем на поверхности почвы, могут замедлять испарение воды. Благодаря этому верхний слой почвы дольше остается влажным. Улучшение структуры почвы. Небольшие кусочки натуральной пробки могут создавать дополнительные воздушные прослойки в субстрате. Это особенно актуально для плотных почвенных смесей.

Небольшие кусочки натуральной пробки могут создавать дополнительные воздушные прослойки в субстрате. Это особенно актуально для плотных почвенных смесей. Медленное разложение. Поскольку пробка является природным органическим материалом, со временем она постепенно разлагается. Однако полноценным удобрением ее считать нельзя.

Поскольку пробка является природным органическим материалом, со временем она постепенно разлагается. Однако полноценным удобрением ее считать нельзя. Дополнительная защита поверхности почвы. Слой пробок может создавать механическое препятствие для отдельных вредителей, хотя эффективность такого способа не доказана.

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В то же время пробки не стоит воспринимать как универсальное средство для оздоровления растений. Их польза зависит от состава субстрата, способа использования и потребностей конкретного цветка.

Зачем класть винные пробки в горшки с цветами / Фото Unsplash

Как правильно использовать винные пробки для комнатных растений?

Прежде всего нужно убедиться, что пробки натуральные. Синтетические аналоги для смешивания с почвой не подходят. Существует два основных способа применения.

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Мульчирование

Пробки нужно нарезать небольшими кусочками и разложить тонким слоем на поверхности почвы. Важно не прижимать их к стеблю и оставить возможность контролировать влажность почвы.

Добавление в субстрат

Измельченные натуральные пробки можно смешать с почвенной смесью, чтобы создать дополнительные воздушные прослойки.

Однако такой материал не заменяет перлит, пемзу или другие специальные компоненты для рыхления почвы. Также важно помнить, что винные пробки не решают проблему застоя воды. Если в горшке нет дренажных отверстий, корни все равно могут пострадать от избыточной влаги.

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Какие винные пробки нельзя класть в горшки с цветами?