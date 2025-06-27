Трохи фарби змінить усе: 5 нестандартних ідей для домашнього декору

Фарбування – це не лише про стіни. Всього одна банка фарби здатна вдихнути життя у неочікувані куточки дому.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, іноді достатньо кількох мазків, щоб простір заграв по-новому – яскравіше, цікавіше, особистіше. Про п’ять креативних прикладів від дизайнерів, які доводять, що трохи кольору може кардинально змінити настрій приміщення, розповідаємо далі.

До теми Що спочатку фарбувати: стіни чи стелю

За столом

Використовуючи насичений колір, можна створити імпровізований фартух просто за письмовим столом. Це рішення перетворить нейтральний простір на яскраву зону для навчання чи роботи.

Зовнішній бік ванни

Інший нестандартний крок – пофарбувала зовнішню частину своєї ванни у насичений відтінок улюбленого кольору. Це одразу додасть інтер’єру характеру.

Як додати кольорів житлу: дивіться фото

Двоколірні сходи

Змінити вигляд старовинних сходів легко, поєднавши два кольори на свій смак. Простий прийом освіжить простір і зробить його сучасним, зберігаючи історичний характер будинку.

Віконні рами у сміливому кольорі

Віконні рами також можна пофарбувати в насичений відтінок. Завдяки цьому акценту погляд миттєво фокусується на краєвиді за вікном – і кімната набуває нового стилю.

Як додати кольорів житлу: дивіться фото

Імітація ліпнини пензлем

Наостанок на стінах можна створити імітацію декоративного молдингу – вручну, за допомогою фарби. Така техніка дозволяє додати об'єму, кольору й індивідуальності без складних ремонтів. Достатньо акуратної руки й трохи уяви.

До речі, оновити будинок фарбою можна не тільки всередині, а й ззовні. Проте для гармонійного вигляду важливо уважно обирати кольори для фарбування оселі.