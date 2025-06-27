Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, иногда достаточно нескольких мазков, чтобы пространство заиграло по-новому – ярче, интереснее, личнее. О пяти креативных примерах от дизайнеров, которые доказывают, что немного цвета может кардинально изменить настроение помещения, рассказываем далее.

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За столом

Используя насыщенный цвет, можно создать импровизированный фартук прямо за письменным столом. Это решение превратит нейтральное пространство в яркую зону для учебы или работы.

Внешняя сторона ванны

Другой нестандартный шаг – покрасила внешнюю часть своей ванны в насыщенный оттенок любимого цвета. Это сразу придаст интерьеру характер.

Как добавить цветов жилью: смотрите фото

Двухцветные лестницы

Изменить вид старинной лестницы легко, соединив два цвета на свой вкус. Простой прием освежит пространство и сделает его современным, сохраняя исторический характер дома.

Оконные рамы в смелом цвете

Оконные рамы также можно покрасить в насыщенный оттенок. Благодаря этому акценту взгляд мгновенно фокусируется на пейзаже за окном – и комната приобретает новый стиль.

Как добавить цветов жилью: смотрите фото

Имитация лепнины кистью

Напоследок на стенах можно создать имитацию декоративного молдинга – вручную, с помощью краски. Такая техника позволяет добавить объема, цвета и индивидуальности без сложных ремонтов. Достаточно аккуратной руки и немного воображения.

Кстати, обновить дом краской можно не только внутри, но и снаружи. Однако для гармоничного вида важно внимательно выбирать цвета для окрашивания дома.