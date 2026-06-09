Чим обприскувати помідори під час цвітіння, щоб отримати щедрий урожай

Під час цвітіння помідорам особливо потрібне позакореневе підживлення. Воно допомагає рослинам краще формувати зав'язь і сприяє щедрому врожаю.

Таке підживлення проводять методом обприскування листя, стебел і ґрунту біля кущів. Завдяки цьому корисні речовини швидше потрапляють до рослини. Про це пишуть Agroreview.

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Чим обробити помідори, щоб гарно зав'язувалися плоди?

Одним із найпопулярніших засобів є суміш молока та йоду. Вважається, що такий засіб підвищує стійкість томатів до хвороб і сприяє гарному врожаю.

Йод насичує ґрунт корисними речовинами та допомагає боротися зі шкідливими бактеріями. Молоко своєю чергою створює на поверхні рослин захисну плівку, яка стримує розвиток грибкових захворювань. Також у молоці містяться кальцій, залізо, калій та інші важливі мікроелементи. Для обробки радять використовувати нежирне молоко, розбавлене водою.

Таке підживлення зазвичай проводять 2 – 3 рази за сезон – під час достигання плодів і за кілька тижнів до збору врожаю. Обробляти рослини краще у похмуру погоду, обприскуючи листя з пульверизатора, щоб уникнути опіків.

Після висаджування розсади у ґрунт можна приготувати суміш із 13 літрів води, 1 літра молока, 10 крапель йоду та 50 грамів натертого господарського мила. Усе добре перемішують і обприскують рослини.

Під час появи бутонів використовують більш концентрований розчин: 10 літрів води, 1 літр молока, 12 крапель йоду та половина чайної ложки борної кислоти. Сумішшю обробляють листя та стебла.

Для профілактики фітофторозу радять змішати 1 літр молока з 9 літрами води та додати 12 крапель йоду. Окремо у склянці води розчиняють ложку борної кислоти й додають до основного розчину.

Кущі обприскують так, щоб рідина стікала з листя. Городники стверджують, що після таких обробок помідори стають солодшими, м'ясистішими, а самі кущі дають більше плодів.

Також городники часто використовують спеціальні магазинні стимулятори для зав'язі. Вони допомагають помідорам формувати плоди навіть за несприятливої погоди або нестачі комах-запилювачів.

Обприскування томатів сприяє кращому формуванню зав'язі / Фото Pinterest

Обрізка томатів у червні: як подвоїти врожай

На початку літа помідори активно ростуть, тому саме час їх обрізати. Видалення зайвих пагонів допомагає рослині спрямовувати більше сил на плоди та знижує ризик хвороб.

Обрізати потрібно індетермінантні сорти – високі томати, які постійно ростуть і дають багато бічних пагонів. А ось кущові, або детермінантні, зазвичай обрізки не потребують.

Починати обрізку радять, коли рослина виросте приблизно до 30 сантиметрів.

Бічні пагони краще видаляти кожні 1 – 2 тижні, поки вони ще маленькі. Також важливо: обрізати помідори лише у суху погоду, проводити процедуру вранці, дезінфікувати секатор, якщо є хворі кущі.

Головне правило – не зрізати верхівку основного стебла, інакше врожай може значно зменшитися. Видаляти потрібно лише бічні пагони між головним стеблом і гілками.