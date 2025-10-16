Попри регулярне прибирання ванної кімнати, душова лійка часто залишається поза увагою – і тим часом стає одним із найчистіших місць, де накопичуються бактерії, мінеральні відкладення та цвіль.

Фахівчиня із прибирання, на ім'я Франческа поділилася простим рецептом, як позбутися всіх забруднень усього за 10 хвилин – і це без агресивної хімії. Більше про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як ефективно очистити душову лійку?

За словами Франчески, для очищення душової лійки вам знадобиться лише гаряча вода та лимонна кислота.

Занурте лійку у розчин гарячої води з кількома столовими ложками лимонної кислоти на 10 хвилин – потім просто змийте,

– порадила вона.

Лимонна кислота має низький pH, тому ефективно розчиняє кальцій, іржу та інші мінерали. Вона також діє проти цвілі та мікроорганізмів. Натомість магазинних засобів надто агресивні і можуть пошкодити поверхню лійки.

Чому це важливо?

Фахівці видання aol зазначають, що щоденні звички у ванній кімнаті впливають і на лійку у душовій.

Під час змивання з унітаза бактерії літають по повітрю, осідаючи на будь-яких поверхнях, зокрема й у душовій голівці. Мінеральні відкладення (накип) закупорюють отвори, зменшують тиск води і створюють середовище для росту мікробів.

Часте й правильне очищення запобігає псуванню лійки та зберігає гігієну.



Як швидко очистити душову лійку / Фото Unsplash

Які речі не можна тримати у ванній?