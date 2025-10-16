Настоящий рассадник для бактерий: как быстро очистить душевую лейку
- Эксперт по чистоте Франческа рекомендует очистить душевую лейку, погрузив ее на 10 минут в раствор горячей воды с лимонной кислотой.
- Лимонная кислота растворяет кальций, ржавчину и минералы, и является менее агрессивной, чем магазинные средства.
Несмотря на регулярную уборку ванной комнаты, душевая лейка часто остается без внимания – и тем временем становится одним из самых чистых мест, где накапливаются бактерии, минеральные отложения и плесень.
Специалист по уборке, по имени Франческа поделилась простым рецептом, как избавиться от всех загрязнений всего за 10 минут – и это без агрессивной химии. Больше об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как эффективно очистить душевую лейку?
По словам Франчески, для очистки душевой лейки вам понадобится лишь горячая вода и лимонная кислота.
Погрузите лейку в раствор горячей воды с несколькими столовыми ложками лимонной кислоты на 10 минут – потом просто смойте,
– посоветовала она.
Лимонная кислота имеет низкий pH, поэтому эффективно растворяет кальций, ржавчину и другие минералы. Она также действует против плесени и микроорганизмов. Зато магазинные средства слишком агрессивные и могут повредить поверхность лейки.
Почему это важно?
Специалисты издания aol отмечают, что ежедневные привычки в ванной комнате влияют и на лейку в душевой.
- Во время смывания с унитаза бактерии летают по воздуху, оседая на любых поверхностях, в том числе и в душевой головке.
- Минеральные отложения (накипь) закупоривают отверстия, уменьшают давление воды и создают среду для роста микробов.
Частая и правильная очистка предотвращает порчу лейки и сохраняет гигиену.
Какие вещи нельзя держать в ванной?
- Ранее мы уже писали, что зубные щетки, украшения, инструменты для волос и косметику не следует оставлять в ванной комнате из-за высокой влажности и риска загрязнения микробами.
- Эксперты рекомендуют хранить эти предметы в закрытых контейнерах, ящиках или специальных ящиках, чтобы защитить их от повреждений и загрязнения.