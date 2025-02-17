Чи потрібен вам очищувач повітря: недоліки, про які варто знати

Попри старання підтримувати чистоту вдома, якість повітря в приміщеннях стає все більшою проблемою з різних причин. За даними деяких досліджень, вдома повітря може містити навіть значно більше забруднювачів, ніж на вулиці.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, тут на допомогу багатьом родинам приходять очисники повітря. Однак вони також мають свої недоліки. Що слід врахувати перед купівлею, розповідаємо далі.

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Які мінуси мають очищувачі повітря

Першим і основним мінусом є їхня вартість. Якщо вибрати недорогий варіант, можна ризикувати недостатньою ефективністю. Тим часом високоякісні моделі можуть коштувати значну суму, враховуючи витрати на фільтри та енергоспоживання.

Другим аспектом є обмежена ефективність у видаленні забруднювачів. Очищувачі повітря не замінять інших систем вентиляції та очищення повітря у вашому будинку, тому слід уважно обирати модель з високоефективними фільтрами.

Як виглядає очисник повітря: дивіться фото

Крім того, деякі типи пристроїв, такі як іонізатори або очисники, що виробляють озон, можуть виробляти навіть більше забруднюючих речовин у повітрі, що може негативно вплинути на здоров'я.

Також важливо врахувати розмір приміщення та рівень шуму пристрою, щоб уникнути неприємностей у повсякденному житті.

Відтак, перш ніж придбати очищувач повітря, варто ретельно оцінити всі його переваги та недоліки, а також проконсультуватися з фахівцем для забезпечення оптимального вибору для вашого будинку.