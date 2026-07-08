Через спеку огірки стають гіркими: як урятувати врожай простими способами

Літня спека може не лише зменшити врожай огірків, а й суттєво погіршити їхній смак. Через високі температури та нестачу вологи плоди накопичують природну гіркоту.

Як пише purdue.edu, уникнути цієї проблеми допоможуть правильний полив, мульчування та своєчасне підживлення рослин.

Чому огірки стають гіркими?

Гіркий присмак з'являється через накопичення природної речовини – кукурбітацину. Її вироблення посилюється, коли рослина перебуває у стресі через спеку, нестачу води або дефіцит поживних речовин. Найчастіше така проблема виникає під час тривалих періодів високих температур і посухи.

Фахівці зазначають, що регулярний полив, мульчування ґрунту та вирощування сучасних сортів, які генетично менш схильні до гіркоти, допомагають зберегти гарний смак плодів.

Як правильно поливати огірки у спеку?

За помірної погоди огіркам достатньо двох поливів на тиждень. Проте під час липневої спеки графік потрібно змінювати:

у більшості випадків ґрунт зволожують через день,

а за екстремально високих температур – навіть двічі на добу, вранці та ввечері.

У період активного плодоношення на кожен квадратний метр грядки рекомендується використовувати щонайменше 8 літрів води. Не менш важливою є температура води. Холодна вода з-під крана чи свердловини може нашкодити кореневій системі, тому її варто попередньо відстояти та дати прогрітися на сонці.



Як правильно поливати огірки у спеку / Фото Unsplash

Поливати огірки слід лише вранці або ввечері, спрямовуючи воду під корінь. Денний полив під палючим сонцем призводить до швидкого випаровування вологи та може спричинити опіки листя. Якщо ґрунт ще залишається вологим, із поливом краще зачекати, щоб не допустити загнивання коренів.

Як захистити огірки від сонця?

Одним із найефективніших способів захистити огірки від перегріву є мульчування. Шар свіжоскошеної трави або кропиви допомагає довше утримувати вологу в ґрунті, зменшує його перегрів і скорочує частоту поливів.

Дотримання цих простих рекомендацій дозволить уникнути появи гіркоти та отримати соковитий і якісний урожай навіть у найспекотніші дні літа.