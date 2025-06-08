Кондиціонери вже у минулому: фахівці рекомендують нову систему для охолодження приміщень
- Фахівці рекомендують систему "сяюча стеля" як альтернативу кондиціонерам для охолодження приміщень, оскільки вона працює тихіше та економить електроенергію.
- "Сяюча стеля" має чимало переваг, але її монтаж коштує дорожче, ніж встановлення звичайного кондиціонера.
Кондиціонери вже вважаються пережитком минулого, адже фахівці рекомендують новий спосіб для охолодження приміщення. Ця система працює значно тихіше, й що найважливіше – економить електроенергію.
Мовиться про систему "сяюча стеля". Що відомо про цю технологію охолодження – повідомляє 24 Канал з посиланням на GSMinfo.
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Нове слово в охолодженні приміщень
Літо стає все спекотнішим, тому українці шукають способи, як швидко охолодити приміщення, а головне – економно. Зазвичай, на думку відразу спадають кондиціонери, однак фахівці пропонують нове рішення, яке значно ефективніше та економніше. Мовиться про "сяючу стелю", яка вже стала дуже популярною у Європі.
"Сяюча стеля" – це система кондиціонування приміщень, яка складається з трубок із холодною водою. Коли тепле повітря підіймається вверх, то система його різко охолоджує, а відтак – температура у кімнаті стрімко падає. Головні переваги такої системи – майже безшумна робота та економія електроенергії.
Система охолодження "сяюча стеля" / Фото GSMinfo
Загалом, фахівці називають наступні переваги такої системи охолодження:
- не створює зайвий шум,
- не сушить повітря,
- не провокує циркуляцію пилу та появу алергенів,
- споживає близько на 30% менше електроенергії, ніж кондиціонер,
- вбудовані у стелю трубки непомітні, а тому це стане ідеальним рішенням для невеликих квартир,
- не потребує регулярного обслуговування чи заміни фільтрів.
Єдиний мінус "сяючої стелі" – ціна монтажу. Вона значно перевищує вартість встановлення звичайного кондиціонера. Проте така витрата є одноразовою, і в довгостроковій перспективі такі вкладення є значно вигіднішими, аніж встановлення кондиціонерів.
Раніше експерти Rozetka розповіли 24 Каналу, який кондиціонер обрати для дому, – мобільний чи класичний. Кожен з них має як свої переваги, так і недоліки, які слід врахувати перед покупкою.