Гроші на вітер: які дрова лиш засмічують димохід та не гріють оселю

З настанням опалювального сезону багато українців обирають дров'яні печі або каміни для обігріву дому. Однак не всі дрова однаково ефективні: одні горять швидко та дають тепло, інші ж засмічують димохід, виділяють надлишок сажі й практично не гріють приміщення.

Як опалити дім та не викинути гроші на вітер – розкаже 24 Канал з посиланням на Ideal Home.

Експерти радять уважно підходити до вибору палива, щоб не витрачати гроші даремно.

Які дрова не варто купувати?

Сирі або недостатньо висушені дрова. Вологість понад 20 % суттєво знижує тепловіддачу. Печі довше розігріваються, а димохід засмічується сажею та смолою. Хвойні дрова низької якості. Хвоя містить багато смоли, яка утворює кіптяву та нагар. Це підвищує ризик загоряння димоходу та забруднює повітря у кімнаті. Дрова з плодових дерев, що давно лежали на відкритому повітрі. Вони часто висихають нерівномірно, горять занадто швидко та дають мало тепла. Перероблена деревина (дошки, обрізки, фанера, ДСП). Такі матеріали можуть містити лаки, клеї та фарби, які шкодять димоходу та виділяють токсичний дим.



Які дрова не варто купувати / Фото Unsplash

На що звертати увагу?

Експерти Wnep радять звертати увагу на:

Вологість дров – ідеально 15–20 %.

Порода деревини – тверді породи (дуб, граб, береза) горять довше та дають більше тепла.

Розмір та форма – правильно нарізані колоди легше розпалювати та рівномірніше прогрівають піч.

Зберігання – дрова слід тримати у сухому, вентильованому місці, подалі від землі та снігу.

Купувати дрова лише у перевірених постачальників із сертифікованим якісним пальним. Перед розпалюванням перевіряти колоди на сухість. Регулярно чистити димохід та піч від сажі та нагару, щоб уникнути пожежі та втрати тепла. Якщо дотримуватись цих правил, можна не лише зекономити гроші, а й ефективно опалювати оселю, не піддаючи сім'ю ризику димового отруєння або пожежі.

