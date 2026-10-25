Ви точно робите цю помилку: чому дрова гірше горять восени

Навіть добре заготовлені дрова можуть погано горіти, давати мало тепла та сильно диміти. Причина часто криється не в породі деревини, а в неправильному зберіганні.

Угорське видання Agroforum.hu розповіло, яка поширена помилка заважає полінам висихати навіть після кількох місяців на подвір'ї.

Яка помилка заважає дровам висохнути?

одна з найпоширеніших помилок – складання дров безпосередньо на землю або зберігання їх без належної вентиляції. У такому разі нижні поліна вбирають вологу з ґрунту, а повітря погано циркулює між рядами. Через це деревина висихає значно повільніше.

Щоб уникнути проблеми, дрова радять складати на дерев'яних піддонах або спеціальних підставках. Так вони не контактуватимуть із вологою землею, а повітря зможе проходити знизу. Важливо також обирати добре провітрюване місце. Якщо стіс розташований біля стіни, між нею та полінами потрібно залишити невеликий проміжок.

Чому не можна повністю накривати дрова?

Ще одна поширена помилка – щільно загортати дрова в поліетиленову плівку або брезент. Хоча таке накриття захищає від дощу, воно одночасно перешкоджає випаровуванню вологи. У результаті деревина може залишатися сирою значно довше.

Найкраще накривати стіс лише зверху, залишаючи бокові частини відкритими для циркуляції повітря. Ідеальний варіант – навіс із дахом, який захищає від опадів, але не перекриває вентиляцію.



Чому дрова гірше горять восени / Фото Unsplash

Скільки часу потрібно, щоб дрова висохли?

Швидкість висихання залежить від породи деревини, товщини полін і погодних умов. Наприклад, соснові дрова за сприятливих умов можуть висохнути приблизно за 6 – 12 місяців, тоді як деяким твердим листяним породам потрібно понад рік. Однак ці строки лише орієнтовні.

Якщо деревину зберігати у вологому місці або щільно накривати, вона може залишатися сирою значно довше. Щоб прискорити висихання, великі поліна рекомендують розколювати на менші частини.

Чому сирими дровами небезпечно опалювати будинок?

Волога деревина не лише гірше горить, а й дає менше корисного тепла. Значна частина енергії витрачається на випаровування води замість обігріву приміщення. Крім того, сирі дрова сприяють утворенню більшої кількості диму та відкладень у димоході. Накопичення креозоту може підвищувати ризик пожежі. Для ефективного опалення рекомендують використовувати дрова з вологістю менш ніж 20%.

Перевірити її можна спеціальним вологоміром. Для точнішого результату поліно варто розколоти та виміряти вологість на свіжій внутрішній поверхні. Таким чином, навіть якісні дрова можуть погано горіти, якщо зберігати їх просто на землі або повністю закривати плівкою. Правильне складання та хороша вентиляція допоможуть підготувати деревину до опалювального сезону.