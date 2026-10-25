Вы наверняка допускаете эту ошибку: почему дрова хуже горят осенью

Венгерское издание Agroforum.hu рассказало, какое распространенная ошибка мешает поленям высохнуть даже после нескольких месяцев пребывания во дворе.

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Какая ошибка мешает дровам высохнуть?

Одна из самых распространенных ошибок – складывание дров непосредственно на землю или хранение их без надлежащей вентиляции. В таком случае нижние поленья впитывают влагу из почвы, а воздух плохо циркулирует между рядами. Из-за этого древесина высыхает значительно медленнее.

Чтобы избежать этой проблемы, дрова рекомендуется складывать на деревянные поддоны или специальные подставки. Так они не будут соприкасаться с влажной землей, а воздух сможет проходить снизу. Важно также выбирать хорошо проветриваемое место. Если штабель расположен у стены, между ней и поленями нужно оставить небольшой зазор.

Почему нельзя полностью накрывать дрова?

Еще одно распространенное заблуждение – плотно заворачивать дрова в полиэтиленовую пленку или брезент. Хотя такое укрытие защищает от дождя, оно одновременно препятствует испарению влаги. В результате древесина может оставаться сырой значительно дольше.

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Лучше всего накрывать стог только сверху, оставляя боковые части открытыми для циркуляции воздуха. Идеальный вариант – навес с крышей, который защищает от осадков, но не перекрывает вентиляцию.

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Почему дрова хуже горят осенью / Фото Unsplash

Сколько времени нужно, чтобы дрова высохли?

Скорость высыхания зависит от породы древесины, толщины поленьев и погодных условий. Например, сосновые дрова при благоприятных условиях могут высохнуть примерно за 6–12 месяцев, тогда как некоторым твердым лиственным породам требуется более года. Однако эти сроки лишь ориентировочные.

Если древесину хранить во влажном месте или плотно накрывать, она может оставаться сырой значительно дольше. Чтобы ускорить высыхание, большие поленья рекомендуется раскалывать на более мелкие части.

Почему сырыми дровами опасно отапливать дом?

Влажная древесина не только хуже горит, но и дает меньше полезного тепла. Значительная часть энергии тратится на испарение воды вместо обогрева помещения. Кроме того, сырые дрова способствуют образованию большего количества дыма и отложений в дымоходе. Накопление креозота может повышать риск пожара. Для эффективного отопления рекомендуется использовать дрова с влажностью менее 20%.

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Проверить ее можно специальным влагомером. Для более точного результата полено следует расколоть и измерить влажность на свежей внутренней поверхности. Таким образом, даже качественные дрова могут плохо гореть, если хранить их прямо на земле или полностью закрывать пленкой. Правильная укладка и хорошая вентиляция помогут подготовить древесину к отопительному сезону.