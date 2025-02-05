Декор з нічого: як перетворити тубуси з-під чипсів на вишукані органайзери

Вишуканий декор для дому можна зробити, не витрачаючи додаткових коштів на матеріали. До прикладу, тубуси з-під чипсів можна перетворити на вишукані органайзери.

Такою ідеєю у мережі поділилася блогерка. Як зробити стильні органайзери – повідомляє 24 Канал з посиланням на @uandriyashykk.

Цікаво Необхідні матеріали у вас вже є: як власноруч зробити книжкову підставку

Як з нічого зробити органайзери

Якщо ви полюбляєте їсти чипси у тубусах, то кілька упаковок можна зберегти для майбутнього цікавого декору. Оскільки тубуси виготовлені з цупкого картону, а всередині мають спеціальне покриття, то їх легко можна перетворити на органайзери.

Так, варто взяти фарбу будь-якого кольору і пофарбувати тубус та кришку. Блогерка вирішила зробити вишукані органайзери, тому обрала золоту фарбу. Поки тубуси сохнуть, то варто підготувати декоративні елементи.

Зокрема, із фоамірана слід вирізати етикетки, а старі буси – розібрати. Усі елементи також варто пофарбувати у такий же колір, як і органайзери. Коли всі деталі готові, а фарба висохла, декоративні елементи можна приклеювати.

Вишукані органайзери своїми руками: дивіться відео

Такі органайзери можна використовувати для зберігання круп, порошків для прання чи канцелярії. Крім того, такі тубуси також стануть прикрасою інтер'єру, адже додаватимуть вишуканої атмосфери.