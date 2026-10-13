Щоб наступного року збирати полуницю відрами: чим підживити грядки восени

Осінній догляд за полуницею безпосередньо впливає на те, як кущі переживуть зиму та розвиватимуться навесні. Саме в цей період важливо подбати про рослини, допомогти їм відновитися після плодоношення й підготуватися до холодів.

Городниця Катерина, авторка ютуб-каналу "Проростай і квітни", радить використовувати калімагнезію – добриво з калієм і магнієм. За її рекомендацією, достатньо приблизно половини чайної ложки гранул на один кущ.

Чим підживити полуницю восени?

Калій і магній беруть участь у фізіологічних процесах рослини та допомагають підтримувати її нормальний розвиток. Водночас важливо враховувати стан ґрунту й не перевищувати дозування, зазначене виробником добрива. Городниця радить не зловживати азотними підживленнями восени, адже вони стимулюють ріст молодого листя, яке може постраждати від морозів.

Як підготувати грядки до зими?

Перед підживленням потрібно прибрати сухе й уражене плямами листя, а також зрізати зайві вуса, якщо вони не потрібні для розмноження. Здорове листя повністю видаляти не варто.

Якщо корені полуниці оголилися, до основи куща можна обережно підсипати пухку землю або торф. При цьому важливо не засипати центральну точку росту – "сердечко", оскільки це може спричинити загнивання.

Що варто знати про осіннє підживлення полуниці: дивіться відео

Скільки калімагнезії вносити під кущ?

Катерина використовує приблизно половину чайної ложки гранул на одну рослину – близько 3 – 4 грамів. Добриво рівномірно розподіляють навколо куща, злегка загортають у ґрунт і поливають.

Однак це дозування є рекомендацією городниці, а не універсальною нормою. Перед внесенням потрібно перевірити інструкцію виробника та врахувати стан ґрунту.

Своєчасне підживлення, санітарне обрізування й захист оголених коренів допоможуть підготувати полуницю до холодів і створити сприятливі умови для майбутнього врожаю.